Bilim & Teknoloji Apple, Çin’de Koronavirüs nedeniyle kapattığı tüm mağazaları yeniden hizmete açtı

Apple, Çin’de Koronavirüs nedeniyle kapattığı tüm mağazaları yeniden hizmete açtı

Bilim & Teknoloji

Apple, Çin’de Koronavirüs nedeniyle kapattığı tüm mağazaları yeniden hizmete açtı

Apple, Çin'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılma hızının azalmasıyla kapatılan 42 mağazasını geri açma kararı aldı.

13 Mart 2020, Cuma 17:43 Son Güncelleme:
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Koronavirüs'ün yeniden ortaya çıktığı Çin'de dünya genelinde pek çok ülkeye oranla virüsün yayılma hızında azalma yaşanıyor. Virüsün hızla yayıldığı günlerde ülkedeki mağazalarını kapama kararı alan Apple, bu cuma yeniden hizmete açma kararı aldı. Apple’ın internet sitesinde yeniden açılan mağazaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiği belirtiliyor.

Çin’de koronavirüs nedeniyle 3 bin 100 kişi hayatını kaybetti.

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