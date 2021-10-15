Apple, çip sıkıntısı nedeniyle iPhone 13 üretim hedefine ulaşamayabilir

Apple'ın yıl sonuna kadar 90 milyon iPhone 13 model cihaz üretmeyi planladığı, ancak bu hedefe çip sorunu nedeniyle ulaşılamayabileceği açıklandı.

Bloomberg News'te yer alan habere göre konuya aşina kaynaklar, firmanın çip tedarikçileri Broadcom ve Texas Instruments'ın gereken talebi karşılayamaması nedeniyle 80 milyon cihazla yetinmek zorunda kalacağını söyledi.

Apple, geçen ay fiyatları 700 dolardan başlayan iPhone 13 Mini ve 1100 dolar fiyatındaki iPhone 13 Pro Max dahil olmak üzere 4 yeni modelini duyurmuştu.

Talep küresel bazda yoğun

Wedbush analisti Dan Ives, cihazlara yönelik özellikle Çin ve ABD'de yoğun bir talebin olduğunu vurgulayarak, talebin küresel bazda da fazla olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Ives, talebin bu hızda seyretmesi durumunda 5 milyondan fazla iPhone 13 cihazın üretilmesi gerekeceği ve bunun karşılanmasının zor olduğunu dile getirdi.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, temmuz ayı sonlarında, tedarik sorununun son çeyrekte önceki 3 ayda olduğundan daha büyük bir etkiye sahip olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Diğer yandan çip sıkıntısının sadece Apple'ı etkilemediği, sektördeki diğer firmaların da beklenenden çok daha yüksek talep olan nedeniyle aynı sorunu yaşadığı ifade ediliyor.