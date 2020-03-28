Apple, corona virüs testi yapabileceğiniz sitesini hizmete soktu

Apple'ın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Beyaz Saray corona virüs Grubu ve ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ile işbirliği içinde oluşturduğu web sitesinde, kullanıcılara çeşitli sorular yöneltilerek COVID-19 testine girmelerine gerek olup olmadığı belirtiliyor. Testin son aşamasında insanların bu virüse yakalanmamak için ne yapmaları gerektiği de söyleniyor.

Apple’ın sorduğu sorulardan bazıları şu şekilde:

Sürekli göğüs ağrısı, nefes almakta aşırı zorluk, sürekli baş ağrısı, konuşma bozukluğu, uyanma zorluğu semptomlarından birine veya birkaçına sahip misiniz? (Bu semptomlardan en az birine sahipseniz sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.)

Kaç yaşındasınız?

Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyor musunuz?

Hamilelik, astım, obezite gibi durumlardan birine sahip misiniz?

Son 14 gün içinde yurt dışı seyahati yaptınız mı?

Son 14 gün içinde COVID-19'un yaygın olduğu bir bölgede bulundunuz mu?

Son 14 gün içinde COVID-19 teşhisi konan biriyle temas ettiniz mi?

Bir bakım tesisinde yaşıyor veya çalışıyor musunuz?

Apple, sonucun kesin olarak dikkate alınmaması gerektiğini ve kişilerin yerel sağlık kuruluşlarına danışmaları konusunda uyarıda da bulunuyor.

Şimdilik İngilizce olarak yayınlanana sitenin Türkçe veya diğer dil seçeneklerini destekleyip desteklemeyeceği belli değil.



