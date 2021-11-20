Bloomberg editörü Mark Gurman'a göre Apple ilk elektrikli otomobilinde kullanmayı planladığı işlemci üzerindeki temel çalışmaların büyük bir kısmını tamamladı. Şirket tam otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli otomobilini 2025'te piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Söz konusu işlemci Apple Silicon mühendislik grubu tarafından geliştirildi. Gurman çipin Titan projesi için şimdiye kadar tasarlanan en gelişmiş bileşen olduğunu söylüyor. Apple işlemciyi Kaliforniya'daki test araçları filosu ile gerçek dünya koşullarında test edecek. Hedef Tesla ve Waymo'dan daha güvenli sürüş deneyimi sunan bir araç ortaya çıkarmak.

Project Titan'ın şu anki hedefi direksiyon simidi olmayan bir otomobil sunmak. İç mekanın geniş olacağı söyleniyor. Koltuklar yanlara yerleştirilecek ve birbirlerine bakacak. Canoo'nun elektrikli minibüs prototiplerinde benzeyecek. Otomobilin ön konsolunda iOS benzeri bir kullanıcı arayüzü ile çalışacak.



