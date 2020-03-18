Disney yeni tip koronavirüsün dünyada hızla yayılması nedeniyle çekimlerine ara verme kararını alan ilk şirketlerden oldu. Disney önemli gelir kapılarından olan tema parkları da kapatılmak zorunda alınan önlemler dahilinde kapatıldı. Finans analisti Bernie McTernan'ın yayınladığı bir raporda, Apple‘ın salgın nedeniyle kan kaydeden Disney’i satın almak için hamle yapabileceğini iddia etti. Apple'ın son yıllarda Disney'i satın alacağı iddiaları sık sık gündeme geliyor. Disney’in piyasa değerinin son üç haftada 85 milyar dolar düştüğünü öne süren McTernan ise şimdi, Disney'in koronavirüs nedeniyle gelir kaybetmesinden yararlanarak Apple'ın satın alacağını öngörüyor.







