Apple Music, rekorlar kıran, listelerde ilk sıralarda yer alan, gerek yaptıkları işler ve yarattıkları pozitif değişim gerek pop kültürü ve ötesinde bıraktıkları etkilerle ilham kaynağı olan, kendi alanlarında lider kadınları Mart ayı boyunca öne çıkardı. Apple Music dinleyicileri dünyanın her yerinden sanatçıların ve fikir önderlerinin yer aldığı özel derlenen çeşitli “Vizyoner Kadınlar” çalma listelerinin tadını çıkarabilecek. Apple Music’te ayrıca dört adet orijinal kısa film yayınlanacak. 8 Mart tarihinde Apple Music Radyosu ve Apple Music TV’de 24 saat boyunca kesintisiz olarak inanılmaz kadın müzisyenlere, seslere ve hikayelere yer verilecek.

Ayın başından itibaren Apple Music’te, dünyaca tanınmış sanatçı ve fikir önderlerinin kendilerine ilham veren kadınlara ait favori şarkılarıyla hazırladığı 20 farklı global “Öncü Kadınlar” çalma listesi yer alacak. Apple Music’teki “Öncü Kadınlar” koleksiyonunda Amy Lee, Arlo Parks, Cara Delevingne, Cardi B, Carly Pearce, Caroline Shaw, Celeste, Diane Warren, Jazmine Sullivan, Karol G, Kim Ng, Linda May Han Oh, Loretta Lynn, Remi Wolf, Romy, ROSÉ, Saweetie, St. Vincent, Tasha Cobbs Leonard, Yola ve Zoe Wees tarafından hazırlanan çalma listeleri bulunuyor.

Apple Music ayrıca tüm dünyadan 40 farklı yerel sanatçıya da yer vererek bu sanatçıların seslerini ve yaşadıkları bölgelerde müzik alanında yarattıkları etkileri öne çıkarıyor.





Gülsin Onay piyano çalmaya üç yaşında başladı ve altı yaşındayken TRT’de ilk resitalini verdi. Özel bir devlet bursu desteğiyle Ahmed Adnan Saygun ve Mithat Fenmen’den ders aldı ve ardından Paris’te Pierre Sancan, Monique Haas ve Nadia Boulanger gibi öğretmenlerle çalıştı. 16 yaşında Paris Konservatuarı’ndan mezun olan Onay, prestijli “Premier Prix du Piano” ödülüne layık bulunduktan kısa bir süre sonra aralarında Marguerite Long-Jacques Thibaud (Paris) ve Ferruccio Busoni’nin (Bolzano) de bulunduğu önemli uluslararası yarışmalarda da ödüller kazandı. Bu dönemin ardından Gülsin Onay, Venezuela’dan Japonya’ya, bütün kıtalarda 80 ülkeyi kapsayan tam anlamıyla uluslararası bir kariyere sahip oldu. Amsterdam’daki Concertgebouw, Berlin Filarmoni Konser Salonu, Viyana’daki Konzerthaus, Londra’daki Kraliçe Elizabeth Konser Salonu ve Wigmore Konser Salonu, Paris’teki Salle Gaveau, Washington DC Ulusal Sanat Galerisi ve New York Miller Tiyatrosu gibi dünyanın en büyük müzik merkezlerinde konserler verdi. Dresden Staatskapelle, Filarmoni Orkestrası, İngiliz Oda Orkestrası, Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Japonya Filarmoni Orkestrası, Münih Radyosu Senfoni Orkestrası, St Petersburg Filarmoni Orkestrası, Tokyo Senfoni Orkestrası, Varşova Filarmoni Orkestrası ve Viyana Senfoni Orkestrasının da aralarında bulunduğu önde gelen orkestralarda solist olarak performans sergiledi. Onay’ın birlikte performans sergilediği orkestra şefleri arasında Vladimir Ashkenazy, Erich Bergel, Michael Boder, Andrey Boreyko, Jorg Faerber, Vladimir Fedoseyev, Edward Gardner, Neeme Jarvi, Emmanuel Krivine, Ingo Metzmacher, Esa-Pekka Salonen, Jose Serebrier, Vassily Sinaisky, Stanislaw Wislocki ve Lothar Zagrosek bulunuyor. Gülsin Onay; Berlin, Varşova, Granada, Mozartfest Würzburg, Newport, Schleswig-Holstein, Singapur ve İstanbul dahil olmak üzere birçok festivale katıldı.

Gülsin Onay, tüm dünyada 20. yüzyılın en önemli Türk bestecilerinden biri olan Ahmed Adnan Saygun’un müzik eserlerinin yorumlayıcısı olarak tanınıyor. Ahmed Adnan Saygun’un eserleri Onay’ın konserlerinde ve kayıtlarında ağırlıklı şekilde yer alıyor. Saygun’un Gülsin Onay için bestelediği 2. Piyano Konçertosu da Türkiye ve diğer ülkelerde ilk kez Onay tarafından seslendirildi. Gülsin Onay için eser besteleyen diğer çağdaş besteciler arasında Hubert Stuppner, Denis Dufour, Jean-Louis Petit, Muhiddin Dürrüoğlu-Demiriz, Marc-André Hamelin ve Bujor Hoinic bulunuyor.

Gülsin Onay profesyonel müzik kariyerinin dışında, hayır amaçlı faaliyetleri, düzenlediği etkinlikler, öğretmenlik çalışmaları ve yaptığı yayınlarla her zaman klasik müziğin yorulmak bilmeyen bir destekçisi oldu. 2003’ten bu yana UNICEF için “İyi Niyet Elçisi” olarak çalışan sanatçı, kurumun faaliyetlerini desteklemek ve tanıtmak için düzenli olarak hayır amaçlı konserler veriyor. Aynı zamanda kuruluş yılı olan 2004’ten beri Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’ne Sanat Danışmanı olarak destek sağlıyor. Genç müzisyenlerin gelişimine katkıda bulunmakla özellikle ilgilenen Gülsin Onay, 400’den fazla öğrenci yetiştirdi. Gülsin Onay sanatı konu alan radyo ve televizyon programlarına düzenli olarak katkı sağlıyor ve 2017’den bu yana TRT’de her hafta “Gülsin Onay’la R-3 Atölyesi” adlı programı hazırlayıp sunuyor.

MÜZİK LİSTELERİNDE KONUK SANATÇILAR VE DJ MİKSLERİ

Popüler Apple Music çalma listeleri, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle aralarında olağanüstü sanatçıların bulunduğu özel konuklar tarafından hazırlanacak. Ariana Grande Who Runs the World için, tabuları yıkan kadınların imzasını taşıyan 100’den fazla favori şarkısını özenle seçti.Chloe x Halle’den Chloe Bailey, R&B dünyasının güçlü kadınlarının yer aldığı High Maintenance çalma listesini hazırladı. Dee Dee Bridgewater ise her dönemden caz eserlerini kapsayan Singers Delight’ta konuk editör olarak karşımıza çıkıyor. Apple Music, dans alanında house ve techno müziğin önde gelen kadın isimlerinin imzasını taşıyan ve Logic1000’in yoğun dokulara sahip seslerinden Honey Dijon’ın enerji dolu club parçalarına kadar uzanan DJ miksleri sunacak.

Apple Music’te çeşitli orijinal kısa filmler yayınlanacak. Temsil edilme, güç ve kız kardeşlik konularına odaklanan Women Making History’de Megan Thee Stallion, Katy Perry, Erykah Badu ve Brandi Carlile gibi müzik dünyasının önde gelen kadınları yer alıyor. Perde arkasındaki şarkı yazarları ve prodüktörleri mercek altına alan yeni Behind the Boards serisinde, Starrah, Teddy Geiger ve Lauren D’Elia verdikleri samimi röportajlarda kendilerini sanatlarında geliştirirken yaşadıkları deneyimleri paylaşıyor ve müzik sektöründe çalışmak isteyen genç kızlara tavsiyelerde bulunuyor.

8 Mart’ta Apple Music Radyosu’nda ve Apple Music TV’de 24 saat boyunca kesintisiz olarak inanılmaz kadın müzisyenlerin seslerine ve hikayelerine yer verilecek. Apple Music 1, Hits ve Country radyolarında, 30’dan fazla yepyeni orijinal programın Issa Rae, Shania Twain, Ciara, Alanis Morissette, Estelle, Cuppy, Ray BLK ve The Shires’ın ev sahipliğinde, Missy Elliott, Andra Day, Saweetie, Shirley Manson, Rita Ora, Kelsea Ballerini, Little Big Town, Diane Warren, Starrah, Ali Tamposi, Kacey Jo ve daha birçok özel konuğun katılımıyla gerçekleştirilecek özel Dünya Kadınlar Günü bölümlerini dinleyebilirsiniz.

Apple Music TV’de Ariana Grande, Beyoncé, Lady Gaga, Billie Eilish, Karol G, Nicki Minaj, Dua Lipa’nın yanı sıra Tate McRae, Foushée, Zoe Wees, Tones and I, Arlo Parks ve Romy gibi yeni sanatçıların da müzik videoları yayınlanacak.