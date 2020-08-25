Apple'ın dünya çapındaki perakende ağı, corona virüs salgını sırasında zorlanıyor olabilir. Ancak bu, şirketin benzersiz ve farklı dış tasarım tutkusuna engel olmadı. iPhone üreticisinin Singapur'da, şehir devletinin sahil şeridinde bulunan ve resmi olarak Apple Marina Bay Sands olarak bilinen en yeni perakende mağazası, dünyanın ilk yüzen Apple Store’u olabilir. Aslında gezegende suda yüzen tek Apple perakende mağazası da diyebiliriz.

Singapur Körfezi'nde yer alan "Marina Bay Sands" konumundaki yeni mağaza, küre şeklinde kubbeli bir yapıya sahip. Müşteriler, körfezin suyunu yansıtabilen cam panellerle kaplı Apple Store'a ahşap bir köprüden geçerek ulaşabilecek.

Gece vakti, Singapur'un ikonik silüeti arka planda tüm ihtişamıyla aydınlatıldığında, mağaza gerçekten canlanıyor. Şirketin onu karanlıkta en iyi görüntülenen bir yapı olarak tasarladığını buradan anlayabilirsiniz.

Mağazanın açılacağı tarih henüz belli değil. Ancak mağazanın Apple'ın dünya çapında 512. perakende mağazası olduğunu ve yakında açılacağını söyleyebiliriz.



