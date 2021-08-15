Bilim & Teknoloji Apple, ekranları kırıldığında iPhone kullanıcılarını uyaracak bir sistemin patentini aldı

Apple, ekranları kırıldığında iPhone kullanıcılarını uyaracak bir sistemin patentini aldı

Bilim & Teknoloji

Apple, ekranları kırıldığında iPhone kullanıcılarını uyaracak bir sistemin patentini aldı

Apple, iPhone ekranlarında koruma sağlayacak ve cihazların ekranları kırıldığında kullanıcıları uyaracak yeni bir patent aldı.

15 Ağustos 2021, Pazar 10:05 Son Güncelleme:
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Söz konusu patent, “çatlak tespit direnci kullanan izleme devresine sahip elektronik cihaz ekranı” olarak tanımlanıyor. Biraz daha derine indiğimizde, Apple'ın ekranın çevresi boyunca çalışan bir sensöre sahip esnek bir ekran belirlediğini görüyoruz.

Yeni alınan patent ile beraber çatlak direnci tespitini yapabilecek bir devre yapısı, cihaz ekranına eklenecek ve cihazın ekran çerçevesinde çalışacak esnek bir ekran yapısı ile sunulacak. Kısacası, kurulum hatlar boyunca direnci ölçecek. Yüksek düzeyde bir direnç, bir çatlağın gerçekten var olduğunu gösterebilir. Sistem, çatlağın ekranın neresinde olduğunu bile belirleyebilir.

Samsung'un yeni telefonlarında bulunan esnek ekranlar, sabit cam kaplı ekranlara kıyasla normal kullanımdan kaynaklanan çatlaklara daha yatkın. Birçok kullanıcı ekranlarında bulunan çatlakları tespit edebilirken, küçük boyutlarda önemli çatlaklar büyük sorunları beraberinde getirebilir. Yeni patent ile beraber yaşanabilecek ileriye dönük sorunlar daha erken tespit edilebilirken, maliyet konusunda da kullanıcıları rahatlatacak.

Apple’ın ekran patentinin yeni iPhone’larda kullanılıp kullanılmayacağı belli değil.


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