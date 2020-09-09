Apple: Epic Games bencilce sadece kendini düşünen bir tavır içerisinde

Apple, yüzde 30’luk komisyon oranının rekabeti bozmadığını ve yaşananların tamamen basit bir şekilde gelir üzerindeki ticari anlaşmazlıktan kaynaklandığını ifade etti. Apple ayrıca EpicGames’in kontratı ihlal ettiğini söyleyerek, zararları için de tazminat talep etti.

İki firma arasında geçen ay başlayan dava konusunda, Fortnite oyuncularına kendi sistemleri üzerinden ödeme yapma şansı tanımış ve App Store üzerinden verdiği yüzde 30 komisyona bir alternatif sunmuştu. Bu durum üzerine oyun App Store’dan kaldırılmıştı.

Epic Games de Apple’a karşı hamle yaparak konuyu mahkemeye taşımıştı. Mahkeme, Apple’ın Fortnite’ı kaldırmasını ve sonraki güncellemelerin mağazada olmamasına izin vermiş ancak var olan versiyonların cihazlarda kalmasına izin vermişti.

Apple ise doğrudan ödeme sisteminin devre dışı bırakılması durumunda oyunun uygulama mağazasına geri alınacağını ifade etmiş ancak Epic Games bunu reddederek bu durumda Apple’ın monopolisini korumaya devam edeceğini açıklamıştı.

Apple kendi dava dilekçesinde, bu konuyu reddetti ve Epic Games’in App Store üzerinden hem promosyon hem de üretici araçlarından faydalandığını belirterek mağaza üzerinden 600 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini açıkladı.

Apple ayrıca Epic Games’in Robin Hood gibi davranmaya çalıştığını ancak Çinli Tencent tarafından desteklenen milyarlarca dolarlık bir girişim olduğunu ifade etti.