Apple, Epic Games ile arasındaki hukuk mücadelesini kaybetti





ABD'nin California eyaletinde bir mahkeme Apple'ın, uygulama geliştiricilerinin kullanıcılara App Store dışından daha ucuza ödeme yapma imkanından bahsetmesine izin vermesi gerektiğine hükmetti. Kararın ardından Apple hisseleri yüzde 3 değer kaybetti, şirketin değeri milyarlarca dolar azaldı.





Apple daha önce uygulama içinde böyle bir uyarı göstermelerine izin vermiyor ve Apple Store üzerinden oyun geliştiricilerine yapılan ödemelerden yüzde 30'a varan pay alıyordu. Fortnite oyununda bunun yapılmasının ardından Apple uygulamayı App Store'dan kaldırmış ve Epic Games ile davalık olmuştu.

Oyun aynı nedenden Android işletim sistemlerindeki Play Store'dan da kaldırılmıştı. Epic Games'in Android'in geliştiricisi olan Google ile davası devam ediyor.





Bu kararın ardından App Store'daki tüm uygulamalar kullanıcılara, ücretli aboneliklerini App Store yerine kendi siteleri üzerinden yaparlarsa daha az para ödeyebileceklerini söyleyebilecek.

Mahkemeye sunulan belgeler, App Store cirosunun yüzde 70'inin uygulamalara yapılan ödemelerden oluştuğunu da ortaya koydu.





Kararın temyiz edilmesi, iki tarafın da kendi aleyhlerine olan karara itiraz etmesi bekleniyor.