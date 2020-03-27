Apple, Final Cut Pro X ve Logic Pro X uygulamalarının 30 günlük deneme süresini geçici olarak 90 güne çıkardığını açıkladı. Böylece şirketin potansiyel müşterileri, evde geçirdikleri karantina süreci boyunca ürünleri test edebilecek.

Apple yaptığı açıklamada bu promosyonun öğrencilere ve yaratıcı alanlarda çalışan Mac kullanıcılarına fayda sağlamasını beklediklerini belirtti. Bu süreçte kullanıcılar, yeni bir program üzerinde yetenekler geliştirirken ve üretim yaptığı alanları da genişletebilir.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok insan evinde hapis durumda ve okula ya da işe gidemiyor. Bu nedenle fiyatı 1000 TL’nin üstünde, hatta 2000 TL’ye yakın bu profesyonel araçları ücretsiz deneme imkanının sunulması büyük bir fırsat. Apple bu ürünlerde Adobe ürünleri gibi aylık abonelik modeliyle çalışmak yerine, lisans ücreti alıyor.

Deneme sürümü bittiğinde ürünleri kullanmaya devam etmek isterseniz, Final Cut Pro X için 1.999 TL, Logic Pro X için ise 1.349,99 TL ödemeniz gerekiyor. Apple, Final Cut Pro X'in uzatılmış deneme sürümü şu anda kullanıcılara açık. Kullanıcılar, Logic Pro X'in uzatılmış deneme sürümüne ise önümüzdeki günlerde erişebilecek.