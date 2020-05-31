Apple, 13 inçlik MacBook Pro’larda bulunan RAM’lerin 8 GB’dan 16 GB’a çıkarılması için müşterilerine sitesinde bir opsiyon sunuyordu. Firmanın yaptığı zamla birlikte bu geliştirme, ABD’de 100 dolardan 200 dolara, Birleşik Krallık’ta 100 sterlinden 200 sterline, Almanya’da da 125 Euro’dan 250 Euro’ya çıktı. Ülkemizde ise 800 TL’den 1.600 TL’ye kadar çıkmış durumda. Diğer özellikleri geliştirmek için ödenecek miktarlar ise şimdilik değişmedi.

Apple, konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle zammın neden yapıldığı belli değil.



