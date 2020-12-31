Apple gizli parti yapılmasını sağlayan uygulamayı kaldırdı

Business Insider'ın haberine göre Vybe Together isimli bir uygulama, insanların kolayca parti organizasyonu yapmasını sağlıyordu. Koronavirüsü salgınıyla birlikte kullanıcılar, Vybe Together'a yoğun ilgi göstermeye başladı. Fakat bu durumu fark eden Apple, anında duruma müdahele etti ve uygulamayı App Store'dan kaldırdı.

Vybe Together'ı geliştiren şirketten bir yetkili yaptığı açıklamada, App Store'da olmadıklarını onaylarken, "Birçok insan yalnız kaldı. Biz insanların buluşmasını istedik. Büyük organizasyonların uygun olmadığını biliyoruz ve bu noktada tanıtım yapmıyoruz" dedi.

Vybe Together, kullanıcıların özel parti organizasyonları oluşturmasını ve bulmasını sağlıyor. Uygulamayı da yalnızca Vybe Together tarafından onaylanan kişiler kullanabiliyor.

Bu gelişmeden sonra sosyal medyada birçok kullanıcı salgın döneminde, böyle gizli partilerin yapılmaması gerektiğini dile getirdi ve tepki gösterdi. Vybe Together gelen tepkilerden sonra sitesini de kapattı.

Diğer yandan Vybe Together'ın TikTok'ta videolarını yayınladığı hesabı da kapatıldı. Instagram'da ise uygulamaya ait hesapta sadece iki tane paylaşım olması da dikkat çekiyor.





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