Apple, gizlilik konusunda önemli bilgiler paylaştı

Özellikle son dönemde teknolojik aygıtların hayatın pek çok alanı için önemi arttı. Kullanıcıların hangi bilgiyi kiminle paylaşacağına kendisinin karar vermesi her şeyden daha önemli hale geldi. Apple aygıt ve servisleri kullanıcı gizliliği ön planda tutularak tasarlanıyor; böylece bu özellikler daha en başından aygıtlarda yerleşik olarak bulunuyor.

iOS ve iPadOS'teki gizlilik denetimleri, aygıttaki bilgilere hangi uygulamaların erişebileceğini kontrol etmenizi sağlıyor. Örneğin, bir sosyal ağ uygulamasından fotoğraf çekip yükleyebilmek için uygulamanın kameranıza erişmesine izin verebilirsiniz. Kişilerinize erişilmesine izin verdiğinizde bir mesajlaşma uygulaması aynı uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı bulabilir.

Ayarlar > Gizlilik'te, hangi uygulamaların bilgilere erişmesine izin verdiğinizi görebilir, gelecekteki erişimlere izin verebilir veya verdiğinizi izinleri iptal edebilirsiniz.

iMessage ile mesajınızı sadece gönderdiğiniz kişi okuyor

iMessage üzerinden gönderdiğiniz fotoğraf veya video gibi ilişikler aygıtlar arasında şifrelenir, böylece gönderen ve alan kişi dışında kimse bunlara erişemez. Apple’ın da konuşmaların içeriğinin şifresini çözmesi mümkün değil.

Mesajlar uygulamasındaki akıllı önerilerin tamamı, örneğin mesajlaştığınız kişiye göndermeyi isteyebileceğiniz fotoğraf önerileri, aygıtınızda gerçekleşiyor.

App Store, şeffaf veri kullanımı sağlıyor

App Store’daki 1,8 milyondan fazla uygulamanın her biri, katı gizlilik yönergelerine uymak ve verilerinizi nasıl kullandığını açıklamak zorunda. Kullanıcılar bir uygulamayı indirmeden önce gizlilik konusundaki yaklaşımını özet olarak görebilir, böylece uygulamanın kendisine uygun olup olmadığına karar verebilir. İndirilen uygulamaların fotoğraflar veya konum gibi bilgilere erişmeden önce kullanıcıdan izin almaları gerekiyor. Ayrıca paylaşmak istediğiniz bilgilerle ilgili fikrinizi dilediğiniz an değiştirebilirsiniz.

Geliştiriciler 2021 yılının başlarından itibaren iOS 14 ve iPadOS 14’te reklamlar veya veri aracıları için diğer şirketlerin uygulama ve web sitelerindeki aktivitelerinizi takip etmeden önce sizden izin almak zorunda olacak. Güncelleme veya yeni bir sürüm sunan geliştiricilerin, iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS dahil olmak üzere tüm Apple uygulama mağazalarındaki uygulamalar için bu yeni gizlilik bilgilerini sağlamaları zorunlu tutuluyor. Gizlilik uygulamalarının bildirilmesi, tüm geliştiriciler için uygulama gönderim sürecinin bir parçasını oluşturuyor ve Apple dahil olmak üzere, dünyadaki her uygulama geliştiricisinin aynı sorulara yanıt vermesi gerekiyor.

Safari sizi gözetlemiyor

Safari, sizi siteler arası izlemeye karşı koruyor ve üçüncü taraflara iletilen veri miktarını en aza indirmeye çalışıyor. Online olarak satın almak üzere bir ürünü incelediğinizde bir anda o ürünü internette gezdiğiniz her yerde görmeye başladığınızı fark etmişsinizdir. Bu, bir üçüncü tarafın size çeşitli web sitelerinde reklam göstermek için çerezleri ve diğer web sitelerinden aldığı verileri takip etmesiyle gerçekleşiyor. Akıllı Takip Önleme, siteler arası izlemeyle mücadele etmek için en son yapay öğrenme teknolojisini ve aygıt içi akıllı teknolojileri kullanıyor. Bu özellik, sizi izlemek için kullanılan üçüncü taraf içeriğini diğer gezinme verilerinden ayırarak işlev görüyor. Dolayısıyla bundan böyle internette nelere baktığınız yalnızca sizi ilgilendiriyor. Üstelik, Akıllı Takip Önleme varsayılan olarak açık olduğundan, gizliliğinizi koruyan bu özellikleri etkinleştirmek için hiçbir ayarı değiştirmeniz de gerekmiyor.

Fotoğraflar, unutulmaz anılarınızı saklıyor

Apple aygıtları fotoğraf ve video albümlerinizde anılarınız siz paylaşmadığınız sürece dışarı çıkmasını engelleyecek şekilde tasarlanıyor. Yüz tanıma, ortam ve nesne algılama işlemlerinin tamamı bulutta değil aygıtınızda yapılıyor. Böylece Apple fotoğraflarınızın içeriğini bilmiyor. Ve uygulamalar sadece siz izin verdiğinizde fotoğraflarınıza erişebiliyor. Ayrıca bir uygulama fotoğraflarınıza erişmek istediğinde tüm arşiviniz yerine yalnızca istediğiniz görselleri paylaşabilirsiniz.

Sağlık uygulaması bilgilerinizin kişisel olduğunu biliyor

Sağlığınız için tasarlanmış uygulamalar ve aygıtlar size kalp atış hızınızdan menstrüel döngünüze kadar son derece kişisel bilgiler ve ayrıntılar verir. Sağlık uygulamasını kullanırken hangi bilgileri ekleyip çıkaracağınıza ve bu bilgilere kimlerin erişebileceğine siz karar verebiliyorsunuz.

Ayrıca tüm verileriniz şifreleniyor ve bu verilere sadece parolanız, Touch ID’niz veya Face ID’nizle erişilebilir. Bu sayede Sağlık uygulamasını nasıl kullanırsanız kullanın bilgilerinizin kontrolü her zaman sizde oluyor.

Siri kişisel bilgilerinize önem veriyor

Siri ilk günden beri kimliğinizi Apple veya başkalarıyla paylaşmadan olabildiğince fazla şeyi offline olarak ve doğrudan aygıttan öğrenecek şekilde tasarlandı. Siri’yi kullanmak için Apple ID’nizle giriş yapmazsınız ve aygıtınız mümkün olduğunca fazla bilgiyi Apple’ın sunucularına göndermeden işler. Aramalar ve istekler, Apple ID’niz yerine rastgele bir tanıtıcıyla, yani harfler ve sayılardan oluşan uzun bir dizeyle ilişkilendirilir, yani Siri kim olduğunuzla değili size destek olmakla ilgileniyor.

iCloud ile bilgilerinizi güvenle şifreleyebilirsiniz

iCloud’da sakladığınız her şey şifrelenerek korunuyor ve iCloud’un tasarımı sayesinde, CloudKit kullanan üçüncü taraf geliştiriciler Apple ID’nize erişemiyor.

iCloud, bilgilerinizi aktarım sırasında şifreleyerek korumanın yanı sıra iCloud'da şifreli bir biçimde saklıyor ve kimlik doğrulama için güvenli belirteçler kullanıyor. Apple, belirli gizli bilgiler şifrelenir ve bu, bilgilerinize sadece sizin ve yalnızca iCloud'a giriş yapmış olduğunuz aygıtlardan erişebileceğiniz anlamına geliyor. Şifrelenmiş bilgilere Apple da dahil olmak üzere başka hiç kimse erişemiyor.

Apple Haritalar konum bilgilerinizi saklamıyor

Gittiğiniz yerler, hakkınızda çok şey anlatıyor. Harita uygulaması, ziyaret ettiğiniz mağazaları, mahalleleri veya sağlık merkezlerini Apple ile paylaşmadan size muhteşem bir deneyim sunuyor. Üstelik Harita uygulamasında giriş yapma özelliği bulunmaz. Böylece, gittiğiniz yerler Apple ID’nizle hiçbir şekilde ilişkilendirilmiyor.

Apple ID’nizle uygulamalarda güvenle oturum açabilirsiniz

Apple tarafından aktiviteniz takip edilmeden veya profiliniz oluşturulmadan uygulamalara ve web sitelerine hızla ve kolaylıkla giriş yapabiliyorsunuz. Apple ile Giriş Yap seçeneği, Apple ID’nizle uygulamalarda ve web sitelerinde oturum açmanızı sağlıyor. Apple ile Giriş Yap seçeneğini kullanarak oturum açtığınızda uygulamalar ve web siteleri sizden adınız ve mail adresinizden başka bilgi isteyemiyor. Ayrıca bu seçeneği kullandığınızda Apple sizi takip etmiyor veya profilinizi çıkarmıyor. Ayrıca mail adresinizi belirli bir uygulamayla veya web sitesiyle paylaşmak istemiyorsanız gizlemeyi seçebiliyorsunuz. Dilerseniz Apple’ın size benzersiz bir mail adresi oluşturmasını ve gelen mesajları bu adres üzerinden gerçek mail hesabınıza iletmesini de isteyebiliyorsunuz.







