Onur Binay/posta.com.tr

Yerinde onarım seçenekleri, cihazınızı "evinizde veya ofisinizde" onarmayı vaat eden Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı Go Tech Services aracılığıyla edinilebiliyor.

Bir cihaz onarımını başlatmak için Apple'ın Destek sitesini ziyaret ettiğinizde bir onarım planlarken yerinde seçeneği belirtiliyor. Go Tech Services'in yerinde onarım hizmeti şimdilik San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Houston ve Dallas'ta mevcut. Bu şehirlerden birinde bir onarım seçeneği belirlerken, Go Tech Services onarım sağlayıcılarından biri olarak seçilebilir.

Go Tech Services, kullanılabildiği şehirlerde en iyi seçenek olarak listeleniyor ve seçilmesi, sağlayıcının standart onarım maliyetine ek olarak yerinde ziyaret ücreti alınabileceği konusunda uyarıyor. Apple'ın destek sitesi, ücretle ilgili ek ayrıntılar içermiyor. "Bu sağlayıcı üzerinden rezervasyon yap" seçeneği tıklandığında kullanıcılar, randevu planlanabilecek Go Tech Services web sitesine yönlendiriliyor.

Sitede, kullanıcılardan onarım için bir tarih ve saat seçmeleri isteniyor, ancak rezervasyon işleminin bu kısmı ücretler hakkında bilgi içermiyor.

Apple, kurumsal müşterileri için yerinde onarımlar sunuyor, ancak şimdiye kadar normal tüketiciler için benzer bir onarım seçeneği olmamıştı. Go Tech Services, Apple yetkili servis sağlayıcısı olarak geçiyor.