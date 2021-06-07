Apple, Google, Microsoft ve Mozilla güçlerini birleştirdi

WECG adlı topluluğun iki amacı bulunuyor. Birincisi, eklentilerin daha kolay bir şekilde hazırlanıp bu eklentileri bütün tarayıcılarda zahmetsiz bir şekilde çalıştırabilmek. İkincisi ise tarayıcıların ortak dış hatlarını belirleyip bütün tarayıcıları daha hızlı, daha güvenli ve kötü niyetli kullanımlara karşı daha dayanıklı hale getirmek.

Çoğu tarayıcı Chromium tabanlı olduğu için Google Chrome eklentilerini çalıştırırken Safari ve Mozilla için bu eklentilerin baştan yazılması ya da bunları çalıştırabilecek eklentiler üretilmesi gerekiyor. W3 sitesinde yapılan açıklamaya göre ise bu topluluğun içinde şu an Apple, Google, Microsoft ve Mozilla var.



