Bilim & Teknoloji Apple, Google, Microsoft ve Mozilla güçlerini birleştirdi

Apple, Google, Microsoft ve Mozilla güçlerini birleştirdi

Bilim & Teknoloji

Apple, Google, Microsoft ve Mozilla güçlerini birleştirdi

Apple, Google, Microsoft ve Mozilla, ortak bir web eklenti sistemi oluşturmak için çalışmalara başladı. WebExtensions Community Group ya da kısaca WECG adı verilen bu grup sayesinde, artık tarayıcılar ortak bir eklenti türünü kullanacak.

07 Haziran 2021, Pazartesi 10:31 Son Güncelleme:
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WECG adlı topluluğun iki amacı bulunuyor. Birincisi, eklentilerin daha kolay bir şekilde hazırlanıp bu eklentileri bütün tarayıcılarda zahmetsiz bir şekilde çalıştırabilmek. İkincisi ise tarayıcıların ortak dış hatlarını belirleyip bütün tarayıcıları daha hızlı, daha güvenli ve kötü niyetli kullanımlara karşı daha dayanıklı hale getirmek.

Çoğu tarayıcı Chromium tabanlı olduğu için Google Chrome eklentilerini çalıştırırken Safari ve Mozilla için bu eklentilerin baştan yazılması ya da bunları çalıştırabilecek eklentiler üretilmesi gerekiyor. W3 sitesinde yapılan açıklamaya göre ise bu topluluğun içinde şu an Apple, Google, Microsoft ve Mozilla var.


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