Google, kendi arama motoru sayesinde milyar dolarlarca gelir elde ediyor. Ancak şirket, bazı telefonlarda yer alabilmek için de oldukça fazla ücret ödemeyi gözden çıkarıyor Örneğin Google, iPhone'larda ve iPad'lerde varsayılan arama motoru için olmak için Apple'a 7-8 milyar dolar aralığında bir ödeme yapıyor.

Ancak teknoloji dünyasının en değerli iki şirketi Apple ve Google, önümüzdeki süreçte birbirleriyle rakip olabilir.

Apple, kendi arama motoru ile bu alanda hizmet vermek için çalışmalara başlamış durumda. Popüler arama motoru DuckDuckGo'yu satın almak isteyen şirket, böylelikle Google'a olan bağlılığını da sonlandıracak.

Gizlilik odaklı DuckDuckGo'nun Apple için iyi bir seçenek olacağını belirten Bernstein analisti Toni Sacconaghi, bu anlaşmanın 1 milyar dolar bandında bir ücret karşılığında biteceği görüşünde.

Söz konusu satın almanın gerçekleşmesi durumunda Google, ciddi bir kayıp yaşayacak. Google, iOS'taki arama motoru reklamları sayesinde yılda yaklaşık 20-25 milyar dolar gelir sağlıyor.

Google’ın bunun için Apple’a 7-8 milyar aralığında bir ödeme yaptığı düşünülürse; Apple’ın kendi arama motorunu kullanıma sunması, Google’ı yıllık 15 milyar dolar civarı zarar ettirecek.

Apple'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.