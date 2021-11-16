Apple, gözlüklü insanların hayatını kolaylaştıracak

Apple, "sadece gözleriniz için" ifadesine yeni bir anlam kazandırıyor. Apple, Elektronik Bir Aygıtın Ekranındaki Görüntü Düzeltme Grafik Çıkışlarını Değiştirmek için Sistemler ve Yöntemler başlığına sahip patenti ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlandı.

Yeni Face ID teknolojisinden bahsedilen patente göre, bir iPhone veya iPad Pro kullanıcısı aynı kimlik için dört farklı görünüme sahip olabilecek. Bu dört görünüm okuma gözlüklü, numaralı gözlüklü, güneş gözlüklü ve gözlüksüz olarak örneklendiriliyor.

Patent aslında günlük hayatta gözlük kullanan kişiler için ekranın ayarlanabilir olması ve bu kişilerin gözlük takmadıkları zamanda da ekranda olup biteni görebilmesini amaçlıyor. Face ID'nin buradaki görevi ise kullanıcının gözlüğü takıp takmadığının algılanması olarak gösteriliyor.

Kullanıcıların öncelikle gözlüklerinin özelliklerini sisteme kaydetmeleri gerekiyor. Daha sonrasında cihaz kullanılmak istendiğinde Face ID üzerinden sensörlerle kişinin oluşturulan derinlik haritası sayesinde kullanıcının gözlük takıp takmadığı belirlenecek. Kullanıcının durumu belirlendikten sonra ekran, etraftaki kişiler için bulanık hale gelse de cihazı kullanan ekranı net bir şekilde görebilecek.

Apple bu patentin hayata geçip geçmeyeceği konusunda açıklama yapmadı.