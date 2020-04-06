Apple hastaneler için özel tasarım yüz maskeleri üretiyor

Twitter'da yayınlanan bir video mesajında ​​Tim Cook, Apple'ın tıp uzmanlarına corona virüs salgınıyla mücadelelerinde yardımcı olmak için özel tasarlanmış yüz kalkanları üretmeye başladıklarını duyurdu.

Şirket ayrıca, daha önce açıklanan 10 milyondan fazla bir artışla sağlık çalışanları için 20 milyon yüz maskesini sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.





Apple, yüz siperlikleri için çalışmalarını başlattığını ve sağlık çalışanlarına destek vermeye devam edeceğini açıkladı. Tasarım, mühendislik, operasyon ve paketleme ekipleri, sağlık çalışanları için yüz siperleri tasarlamak, üretmek ve göndermek için tedarikçilerle birlikte çalışıyor.

Tim Cook, yaptığı açıklamalarda şu cümlelere yer verdi: “Apple, dünya çapında COVID-19'a karşı verilen mücadeleye destek olmaya kendisini adadı. Tedarik zincirlerimiz üzerinden 20 milyondan fazla maske tedarik ettik. Tasarım, mühendislik, operasyon ve paketleme ekiplerimiz de sağlık çalışanları için yüz siperlikleri tasarlamak, üretmek ve bunları sağlık çalışanlarına ulaştırmak için tedarikçilerle çalışıyorlar.”