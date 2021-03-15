Apple, HomePod üretimini durdurdu

Apple, HomePod üretimini sonlandırıyor. Şirket bunun yerine, Ekim ayında duyurduğu HomePod mini modeline odaklanacak. İlk HomePod modelinin satışlarının stoklar bitene kadar Apple ve diğer yetkili satıcılarda devam edeceği belirtiliyor. Ek olarak, akıllı hoparlör yazılım güncellemeleri ve Apple Care’dan destek almaya devam edecek.

Apple konuyla ilgili şunları söyledi: "HomePod mini müşterilere sadece 99 dolar karşılığında inanılmaz ses, akıllı asistan ve akıllı ev kontrolü sunuyor. Çabalarımızı HomePod mini'ye odaklandık."

Apple, HomePod'u 2018'de 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunmuştu. Şirket daha sonra akıllı hoparlörün fiyatını 299 dolara düşürse de satışları arttırmaya yetmedi.