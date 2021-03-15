Apple, HomePod üretimini durdurdu
Apple, 2018 yılında piyasaya sürdüğü HomePod akıllı hoparlörünün üretimini durdurma kararı aldı . Şirket, HomePod mini modelinin üretimine ise devam edecek. Onur Binay/posta.com.tr
15 Mart 2021, Pazartesi 09:17 Son Güncelleme:
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Apple, HomePod üretimini sonlandırıyor. Şirket bunun yerine, Ekim ayında duyurduğu HomePod mini modeline odaklanacak. İlk HomePod modelinin satışlarının stoklar bitene kadar Apple ve diğer yetkili satıcılarda devam edeceği belirtiliyor. Ek olarak, akıllı hoparlör yazılım güncellemeleri ve Apple Care’dan destek almaya devam edecek.
Apple konuyla ilgili şunları söyledi: "HomePod mini müşterilere sadece 99 dolar karşılığında inanılmaz ses, akıllı asistan ve akıllı ev kontrolü sunuyor. Çabalarımızı HomePod mini'ye odaklandık."
Apple, HomePod'u 2018'de 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunmuştu. Şirket daha sonra akıllı hoparlörün fiyatını 299 dolara düşürse de satışları arttırmaya yetmedi.