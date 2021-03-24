Apple ile ilgili tahminini tutturamayınca kaşlarını kesti

Jon Prosser, Apple’ın 23 Mart tarihinde kesin olarak bir etkinlik düzenleyeceğini söylemişti. Etkinlikle beraber yeni tabletler ve bilgisayarların tanıtılacağı bilgisine yer verilmişti. Etkinliğin olmayacağını söyleyenlere karşı Prosser, etkinlik olmazsa kaşlarını keseceğini iddia etmişti. 23 Mart tarihinde etkinlik olmayınca Prosser kaşlarını kesti.

YouTube’ta 300 binin üzerinde abonesi bulunan analist, bu videoyla da binlerce izleyici kazandı. Söz konusu video ile Prosser, saçlarını kaybeden çocuklara özel peruk veren bir hayır kurumu olan ‘Wings for Kids’in bağış kampanyasına da destek oldu.

Prosser, videoda sızıntı bilgiler paylaşmaktan da geri kalmadı ve iPhone 13’ün bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini iddia etti.



