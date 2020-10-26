Apple, iMovie uygulamasına HDR desteği ekledi

iPhone 12 ve iPhone 12 mini, Dolby Vision HDR çekim 30fps olarak gerçekleştirebiliyor. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde ise bu hız 60fps’e kadar çıkıyor. Şimdi ise iMovie uygulaması, HDR özelliğini destekleyen yeni bir güncelleme aldı.

iMovie kısa süre önce aldığı güncellemeyle HDR videoların da düzenlenebilmesine imkan tanıyor. Kullanıcılar HDR videoları görüntüleyerek düzenleyebiliyor.

Uygulamanın HDR düzenleme özelliği iPhone SE 2020, iPhone 8 Plus ve sonrası, iPad mini 5 ve sonrası, iPad 7 ve sonrası, iPad Air 3 ve sonrası, 10.5 inç iPad Pro ve sonrası cihazları kapsıyor.

Ancak 4K videoları 60fps’te içe aktarmak ve paylaşmak istiyorsanız, Apple’ın daha yeni cihazlarına sahip olmanız gerekiyor. Yukarıda cihazlara ek olarak iPhone 7 ve üstü ile iPad 6 ve üstü cihazlarına sahipseniz, bu özellikten de yararlanabileceksiniz.