Apple, iOS 13.3.1 güncellemesini yayınladı

Onur Binay/posta.com.tr

iOS ve ‌iPadOS‌ 13.3.1, Ekran Süresi için İletişim Sınırları getiren iOS / iPadOS 13.3'ün piyasaya sürülmesinden bir ay sonra geldi. iOS ve ‌iPadOS‌ 13.3.1 güncellemeleri, Ayarlar uygulamasında kablosuz olarak tüm uygun cihazlarda kullanılabiliyor. Güncellemelere erişmek için Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidebilirsimiz. Apple ayrıca eski cihazlar için bir iOS 12.4.5 güncellemesi yayınladı.

Apple, iPhone 11 , 11 Pro ve 11 Pro Max'in konum hizmetleri seçenekleri devre dışı bırakılsa bile kullanıcı konumunu izlemeye devam ettiği keşfedildikten sonra bu konum geçişini ekledi. Bunun nedeni, U1 yongasının belirli yerlerde devre dışı bırakılmasını zorunlu kılan uluslararası düzenleme gereklilikleri olması.

Yeni geçiş, U1 yongası için konum izlemenin her zaman kapalı olmasını sağlıyor. Apple, TV uygulamasında önceden izlediğiniz içeriği tekrar oynatırken yeni bir "Tekrar Oynat" düğmesi de ekledi. Güncelleştirme ayrıca, atlanmasına izin veren bir İletişim Sınırları hatası, görüntülerin yüklenmesini engelleyebilecek Posta ile ilgili bir sorun, push bildirimlerinin teslim edilememesine neden olabilecek bir sorun ve daha fazlasını içeren birden çok hata düzeltmesi de içeriyor.