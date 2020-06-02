Apple, iOS 13.5.1 ile Unc0ver jailbreak açığını kapatacak

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda çıkan iOS sürümü 13.5'i yayınlamasının ardından Unc0ver adlı ekip, iOS 13.5’in jailbreak edilmesini sağlayan aracın yeni bir versiyonunu yayınladı. Jailbreak aracı, iOS 11 ve daha yüksek sürümlerde çalışabiliyordu. Bu yazılım ile iPhone 11 Pro, iPad Pro 2020 ile iPhone SE 2020 modelleri jailbreak yapılabiliyor.

Apple, bugün yayınladığı iOS 13.5.1 ile bu güvenlik açığının önüne geçmeye çalıştı. Apple Software Updates adlı bir Twitter hesabı, güncellemenin yakın zamanda çıkan Unc0ver jailbreak aracının kullandığı kernel açığını kapatmak için çıktığını söylüyor.

Apple'ın getirdiği yeni yamayla beraber güvenlik açıklarını kapatması nedeniyle iOS 13.5.1 için bir jailbreak kitinin geliştirilip geliştirilemeyeceği henüz net değil.

Jailbreak, Apple tutkunları için daha fazla özelleştirme seçeneğine sahip olmak gibi görünse de, bu tip araçlar Apple’ın yazılımında bulunan güvenlik açıklarını da ortaya çıkarıyor.



