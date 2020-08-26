Apple, iOS 14 Beta 6 güncellemesini yayınladı

Apple, iOS 14 Beta 6 güncellemesiyle beraber hata düzeltmelerine ve kullanıcı deneyimine odaklanıyor. Toplamda 437.9 MB boyutunda olan güncellemede ayrıca Mesajlar ve FaceTime uygulamaları üzerinde de çeşitli iyileştirmelere gidildi.

Güncellemeyle gelen bazı değişiklikler şu şekilde:

Şifrelenmiş APFS birimleri artık Dosyalar uygulaması kenar çubuğunda görünüyor

Kontrol Merkezi: Uçak modu göstergesi artık Ayarlar'daki uçak modunun mevcut durumunu yansıtıyor.

Kontrol Merkezi artık "Telefon" un hücresel ağ ve Wi-Fi ağları üzerinden yapılan aramalar için mikrofonu kullandığını gösteriyor.

iOS 14 ne zaman çıkacak?

Geliştirici hesabı olanlar için geliştirici betası yayınlandı. İşletim sisteminin final sürümü ise Eylül ayında son kullanıcıyla buluşacak.



