Apple, iOS 14 Beta 6 güncellemesini yayınladı
Apple, geliştirici programına kayıt olan iPhone kullanıcıları için yeni beta güncellemelerini yayınlamaya devam ediyor. iOS 14 Beta 5 güncellemesinin ardından şirket, iOS 14 Beta 6 güncellemesini kullanıcılara sundu. Onur Binay/posta.com.tr
26 Ağustos 2020, Çarşamba 11:12 Son Güncelleme:
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Apple, iOS 14 Beta 6 güncellemesiyle beraber hata düzeltmelerine ve kullanıcı deneyimine odaklanıyor. Toplamda 437.9 MB boyutunda olan güncellemede ayrıca Mesajlar ve FaceTime uygulamaları üzerinde de çeşitli iyileştirmelere gidildi.
Güncellemeyle gelen bazı değişiklikler şu şekilde:
- Şifrelenmiş APFS birimleri artık Dosyalar uygulaması kenar çubuğunda görünüyor
- Kontrol Merkezi: Uçak modu göstergesi artık Ayarlar'daki uçak modunun mevcut durumunu yansıtıyor.
- Kontrol Merkezi artık "Telefon" un hücresel ağ ve Wi-Fi ağları üzerinden yapılan aramalar için mikrofonu kullandığını gösteriyor.
iOS 14 ne zaman çıkacak?
Geliştirici hesabı olanlar için geliştirici betası yayınlandı. İşletim sisteminin final sürümü ise Eylül ayında son kullanıcıyla buluşacak.
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