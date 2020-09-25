Apple, iOS 14.0.1 güncellemesini yayınladı
Apple, bazı sorunların giderildiği iOS 14.0.1 güncellemesini yayınladı. iOS 14.0.1, üçüncü taraf uygulamaların iPhone'u yeniden başlatıldıktan sonra varsayılan olarak sıfırlanmasına neden olabilecek hatayı da düzeltiyor. Güncellemeyle gelen tüm değişikler haberimizin devamında... Onur Binay/posta.com.tr
25 Eylül 2020, Cuma 11:42 Son Güncelleme:
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Apple, yaklaşık 185 MB'lık dosya boyutuna sahip iOS 14.0.1 güncellemesini kullanıcılarına sundu. iOS 14.0.1 ismiyle dağıtılan güncellemeyle pek çok iyileştirme yapıldı. Örneğin, iPhone'un bazı WiFi ağlarına bağlanmasını engelleyebilecek hatayı gideriyor ve bazı e-postaların gönderimini engelleyebilecek bir sorunu da ortadan kaldırıyor.
iOS 14.0.1 ile gelen değişiklikler
- iPhone’unuzu yeniden başlattıktan sonra saptanmış tarayıcı ve e-posta ayarlarının sıfırlanmasına neden olan sorunu düzeltir.
- iPhone 7’de ve iPhone 7 Plus’ta kamera önizlemelerinin görüntülenmesini engelleyen sorunu çözer.
- iPhone’unuzun Wi-Fi ağlarına bağlanmasına engel olan sorunu düzeltir.
- Bazı e-posta sağlayıcılarıyla e-posta gönderilmesini engelleyen sorunu çözer.
- News araç takımında görüntülere engel olan sorunu düzeltir.
Apple, iOS 14.0.1 ile birlikte diğer yazılımlarına da güncelleme getirdi. Diğer işletim sistemleri de iPadOS 14.0.1, watchOS 7.0.1 ve tvOS 14.0.1 sürümlerine yükseltildi.
Güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek indirebilirsiniz.
iOS 14.0.1 güncellemesini alan iPhone modelleri
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone SE (2. nesil)
- iPod touch (7. nesil)
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