Apple, iOS 14.0.1 güncellemesini yayınladı

Apple, yaklaşık 185 MB'lık dosya boyutuna sahip iOS 14.0.1 güncellemesini kullanıcılarına sundu. iOS 14.0.1 ismiyle dağıtılan güncellemeyle pek çok iyileştirme yapıldı. Örneğin, iPhone'un bazı WiFi ağlarına bağlanmasını engelleyebilecek hatayı gideriyor ve bazı e-postaların gönderimini engelleyebilecek bir sorunu da ortadan kaldırıyor.

iOS 14.0.1 ile gelen değişiklikler

iPhone’unuzu yeniden başlattıktan sonra saptanmış tarayıcı ve e-posta ayarlarının sıfırlanmasına neden olan sorunu düzeltir.

iPhone 7’de ve iPhone 7 Plus’ta kamera önizlemelerinin görüntülenmesini engelleyen sorunu çözer.

iPhone’unuzun Wi-Fi ağlarına bağlanmasına engel olan sorunu düzeltir.

Bazı e-posta sağlayıcılarıyla e-posta gönderilmesini engelleyen sorunu çözer.

News araç takımında görüntülere engel olan sorunu düzeltir.

Apple, iOS 14.0.1 ile birlikte diğer yazılımlarına da güncelleme getirdi. Diğer işletim sistemleri de iPadOS 14.0.1, watchOS 7.0.1 ve tvOS 14.0.1 sürümlerine yükseltildi.

Güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek indirebilirsiniz.

iOS 14.0.1 güncellemesini alan iPhone modelleri

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)







