Apple, iOS 14.1 güncellemesini yayınladı

Apple’ın sürüm notlarına göre, iOS 14.1 birçok hata düzeltmesi sunuyor. iPhone 8 ve daha yenisi için Fotoğraflar’da 10-bit HDR video çalma ve düzenleme desteği sunuyor. Ayrıca, duraksız oynatılan video çözünürlüğünün oynatma başında geçici olarak düşürüldüğü bir sorunu ele alıyor ve Hesap Makinesi uygulamasında sıfırların görünmesini engelleyebilecek bir hatayı gideriyor.

Apple tarafından yayımlanan güncelleme notları şu şekilde;

– iPhone 8 ve daha yenisi için Fotoğraflar’da 10-bit HDR video çalma ve düzenleme desteği ekler

– Bazı araç takımlarının, klasörlerin ve simgelerin Ana Ekran’da küçültülmüş büyüklükte gösterildiği bir sorunu çözer

– Ana Ekran’da araç takımları sürüklendiğinde uygulamaların klasörlerden silinmesine neden olabilen bir sorunu çözer

– Mail’de bazı e-postaların yanlış takma adlarından gönderildiği bir sorunu düzeltir

– Gelen aramalarda bölge bilgisinin görüntülenmesine engel olan bir sorunu düzeltir

– Büyütülmüş ekran modu ve alfasayısal parola seçildiğinde Kilitli Ekran’da acil arama düğmesinin metin girişi kutusuyla üst üste binmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir

– Bazı kullanıcıların bazen bir albümü ya da listeyi görüntülerken parçaları arşivlerine indirememesine veya ekleyememesine neden olan bir sorunu çözer

– Hesap Makinesi’nde sıfırların görünmesini engelleyen bir sorunu düzeltir

– Duraksız oynatılan video çözünürlüğünün oynatma başında geçici olarak düşürüldüğü bir sorunu çözer

– Bir aile üyesinin Apple Watch’unun bazı kullanıcılar için ayarlanmasını önleyen bir sorunu düzeltir

– Apple Watch kasa malzemesinin Apple Watch uygulamasında hatalı görüntülenmesine neden olan bir sorunu çözer

– Bazı MDM-yönetimli bulut servis sağlayıcılarının hatalı olarak içeriğin kullanılamadığını görüntülemesine neden olabilen Dosyalar uygulamasındaki bir sorunu çözer

– Ubiquiti kablosuz erişim noktaları ile uyumluluğu iyileştirir





iOS 14.1 yazılımını Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek indirebilirsiniz.