Apple, iOS 14.5 sürümüyle kullanıcılara Apple Watch üzerinden telefonunun kilidini açma özelliği de dahil olmak üzere çeşitli yeni yetenekler sunacak.

iOS 14.5 Beta 8 güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor?

Kullanıcılar artık maskeleri varken ”Apple Watch ile Kilit Açma” özelliği ile daha kolay şekilde ekran kilidini açma imkanı olacak.

PlayStation 5 DualSense ve Xbox Series X denetleyicileri , iOS 14.5 ile ‌iPhone‌ ve ‌iPad‌ üzerinde destekleniyor.

Güncelleme ile birlikte iPhone 12 modellerinde Çift SIM modunda 5G desteği getiriyor. Böylece birden fazla hat kullanıyorsanız artık ikisi de 5G hızında bağlanabilir. Bu zamana kadar Çift SIM modu LTE ağlarıyla sınırlıydı.

WatchOS 7.4 ile iOS ve iPadOS 14.5, Apple Fitness için AirPlay 2 desteği içerir, böylece Apple Fitness aboneleri bir iPhone veya iPad üzerinde bir antrenman başlatabilir ve ardından uyumlu bir akıllı TV veya set üstü kutuda AirPlay ile oynatabilir.

iOS 14.5 ile birlikte widget özelliğinde geliştirilmeler yapılarak yenilikler sunuldu.

iOS 14.5, yol tarifi alırken Haritalar’da bir rota boyunca kazaları, tehlikeleri ve hız kontrollerini bildirmek için Waze benzeri bir kitle kaynak özelliği içerir .

iOS ve iPadOS 14.5, Siri ile müzik hizmetini seçebilirsiniz. Yani Apple Music yerine Spotify tercih ederseniz tüm Siri şarkı talepleri Siri isteklerinin sonuna Spotify’da eklemenize gerek kalmadan Spotify üzerinden açılacaktır.

Siri artık varsayılan olarak bir kadın sesine sahip değil, iki yeni seçenek eklendi. Ayrıca iOS 14.5 beta sürümünde birkaç yeni emoji karakteri var.

Geliştiricilerin kişisel verilerini uygulamalarda izlemek için kullanmadan önce kullanıcılardan izin istemeye zorlayacak olan Apple’ın Uygulama İzleme Şeffaflığı ayarları geldi. Kullanıcılar, uygulamanın onları izlemesine izin verebilir veya uygulamadan onları izlememesini isteyebilir.

Yazılımı yüklemek için öncelikle beta geliştirici profiline geçmeniz gerekiyor.



