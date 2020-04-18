Apple iPad Pro 2020 fiyatı ne kadar?

11 inç ve 12,9 inç olmak üzere iki farklı boyutta gelen yeni aile, eski jenerasyonun tasarım çizgisini devam ettiriyor. 120 Hz yenileme hızına sahip yüksek renk doğruluğu sunan ekranlarını koruyan tabletler, bağlantı tarafında da USB-C kullanmaya da devam ediyor. Yeni iPad’in getirdiği en dikkat çekici özellik ise trackpad’e sahip bir klavye.

Modeller, ön üst kısımlarında Face ID sistemine gücünü veren TrueDepth kamera sistemini barındırıyor. Modellerin en büyük yenilikleri arasında arkalarındaki üçlü kamera sistemi oluyor. Burada 12 megapiksel F1.8 geniş açı + 10 megapiksel F2.4 ultra geniş açı + LiDAR derinlik sensörü bir araya geliyor. Burada en çok dikkat çeken elbette LiDAR oluyor. Bu sayede iPad Pro’lar ile ortamın derinlik haritasını çıkarılabiliyor, bu da çok gelişmiş bir artırılmış gerçeklik deneyimi getiriyor. Güçlerini performans konusunda A12Z Bionic işlemciden alan tabletler, stüdyo kalitesinde kayıt sunan beşli mikrofon ile geliyor.

Apple'ın resmi internet sitesinden sipariş verebildiğiniz iPadPro'nun 11 inçlik versiyonu 128 GB depolama alanıyla 6.399 TL, 256 GB depolama alanıyla 7.149 TL, 512 GB depolama alanıyla 8.649 TL ve 1 TB depolama alanıyla 10.149 TL fiyat etiketine sahip.

12.9 inçlik yeni iPad Pro'nun 128 GB depolama alanıyla 7.999 TL, 256 GB depolama alanıyla 8.749 TL, 512 GB depolama alanıyla 10.249 TL ve 1 TB depolama alanıyla 11.749 TL fiyat etiketine sahip.

Magic Keyboard da Türkiye’de satışa sunuldu

Apple kısa süre önce tanıttığı iPad Pro için Magic Keyboard’u Türkiye’de satışa sundu. 11 inç iPad modellerine uyumlu olan klavye ve stand ikilisi, 299 dolardan satılırken 12,9 inç tablete uyumlu versiyon 349 dolara listelendi.

Klavyelerin Türkiye fiyatları ise 11 inç için 2229 TL, 12.9 inçlik model için ise 2699 TL seviyesinde.

Apple Magic Keyboard, arka aydınlatmalı tuşlara, trackpad bölgesine ve menteşesinde USB-C portuna sahip. Bu porttan iPad Pro şarj olurken iPad’in kendi portunu diğer işler (veri aktarımı, ekstra USB Hub ya da kulaklık için) için kullanabiliyorsunuz.