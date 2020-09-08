Apple, iPhone 12 tanıtım tarihini resmen duyurdu

Apple'ın bu etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleriyle birlikte, Apple Watch Series 6, iPad Air (4. nesil), AirPods Studio kafa üstü kulaklık ve takip cihazı AirTags aksesuarını duyurması bekleniyor.

WWDC 2020 gibi, Apple'ın Eylül etkinliği de COVID-19 salgını nedeniyle tamamen sanal olacak.

Eylül etkinliği için basına gönderilen görselde “Time Flies” yazıyor.

iPhone 12’nin fiyatı ne kadar olacak?

Apple’ın yalnızca 4G destekli modelini Şubat ayı civarında piyasaya süreceği ifade edildi. İPhone 12'nin bu versiyonunun da Eylül ayında piyasaya sürülen 5G modellerinden daha ucuz olması bekleniyor. Cihazla ilgili diğer detaylar net değil, ancak Apple'ın 5G olmayan iPhone'u 800 dolar civarında fiyatlandırabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Apple'ın 5G içeren modeller için bile bu yılki iPhone'ların fiyatlarını yükseltmesinin muhtemel olmadığı söylendi. Şirketin, geçen ay yaptığı tahminleri tekrarlayarak, bazı 5G modellerini 1.000 doların altında ve iPhone 11 Pro'ya benzer fiyatlarda piyasaya sürebilir.

Ives, "Apple daha geniş müşteri tabanının peşinden gittiği için fiyat puanları agresif olacak. Özellikle COVID-19 döneminde tüm fiyat kategorilerine ulaştıklarından emin olmaları gerekiyor." dedi.

Apple, 2021'in başlarında daha ucuz 4G destekli iPhone çıkarırsa, şirketin akıllı telefon satışlarını artırmak için giderek daha uygun fiyatlı cihazlara odaklanacak.

Apple'ın bu sonbaharda iPhone 12'nin dört farklı versiyonunu tanıtması bekleniyor. Bunların hepsinin 5G bağlantısı ile geleceği söyleniyor. TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo ve Bloomberg'in raporlarına göre Apple, iPad Pro'ya daha çok benzeyen yeni boyut seçenekleri ve yenilenmiş bir tasarım sunabilir.

COVID-19 salgını nedeniyle yeni nesil iPhone tedarikinin bu yıl normalden birkaç hafta sonra başlaması bekleniyor.