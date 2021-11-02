Apple iPhone 13 için iPad üretimini azaltma kararı aldı

Nikkei Asia’ye göre, Apple küresel tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle iPad üretimini azaltma kararı aldı. Şirketin buradan boşa çıkan bileşenleri iPhone 13 üretiminde kullanacak. Böylelikle telefon satışları durumdan etkilenmeyecek.

Şirket geçtiğimiz yıl yüzde 6.7 artışla 53.2 milyon iPad sattı. Apple, günümüzde dünya tablet pazarının üçte birlik kısmını kontrol ediyor.

iPhone 13 serisinde iPad mini ile aynı işlemci kullanılıyor. Bu iki cihazın bellek ve depolama yongaları da ortak. Apple bu durumun ekim-aralık ayları arasındaki iPad gelirini etkilemesi bekleniyor.

Apple her yıl 200 milyondan fazla iPhone satıyor ve akıllı telefon şirketin ekosisteminin merkezinde yer alıyor.