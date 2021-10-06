Bilim & Teknoloji Apple, iPhone 13 Pro'yu ne kadara üretiyor?

Apple, iPhone 13 Pro'yu ne kadara üretiyor?

Bilim & Teknoloji

Apple, iPhone 13 Pro'yu ne kadara üretiyor?

TechInsights, 256 GB depolama alanına sahip iPhone 13 Pro'nun kaç dolara üretildiğini açıkladı. Yapılan araştırmaya göre Apple, bu akıllı telefonu en az 570 dolara üretiyor.

06 Ekim 2021, Çarşamba 15:13 Son Güncelleme:
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TechInsights, araştırmacıları 256 GB depolama alanına sahip bir iPhone 13 Pro'yu ne kadara mal olduğunu ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmalara göre 256 GB depolama alanına sahip iPhone 13 Pro, yaklaşık olarak 570 dolara üretiliyor. Bu fiyat, yalnızca telefona ait donanımın bir araya getirilip, kutulanmasını kapsıyor. Cihaz için yapılan patent ve Ar-Ge harcamalarıyla lojistik ve reklam maliyetleri bu rakama dahil değil.

iPhone 13 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip versiyonu ABD'de 1.099 dolara satılıyor. Aynı cihaz Türkiye'de ise 16.999 TL karşılığında satın alınabiliyor.



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