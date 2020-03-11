Apple, iPhone SE 2 modelini daha ileri bir tarihte açıklayacak

Onur Binay/posta.com.tr

Kısa süre önce Almanya merkezli bir internet sitesi, Apple'ın 31 Mart'ta bir etkinlik düzenleyeceğini ve yeni iPhone'u da bu etkinlikte tanıtacağını açıklamıştı. İddialara göre bu telefon ise iPhone SE 2. Bu arada yeni modelin iPhone 9 olarak adlandırılacağı da söyleniyordu.

Hatta Apple, 31 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikten birkaç gün sonra, 3 Nisan'da yeni telefonunu piyasaya sürecekti. iPhone SE 2, Apple’ın diğer iPhone modellerine göre biraz daha küçük ve biraz daha uygun fiyatlı olacak.

Tüm bunların üstüne Apple’ın 31 Mart tarihli etkinliği de ertelediği ortaya çıktı. Firmanın henüz bu konuda bir resmi açıklaması yok ancak kaynakların bu durumdan oldukça emin olduğu görülüyor.

Firmanın mevcut durum nedeniyle Apple Park içerisine yüzlerce farklı kişiyi toplama fikrinden çekindiği, ayrıca yerel yönetimin de bu konuda bir yasak getirdiği yönünde bilgiler geliyor. Firmanın şu an etkinlikteki önemli duyuruları basın bültenleri üstünden lanse edebileceği yönünde bilgiler geliyor.

Apple, geçtiğimiz yıllarda düzenlediği mart ayı etkinliklerinde pek çok yeni ürününü tüketicilerle buluşturmuştu. Örneğin 2015 yılında düzenlenen etkinlikte Apple Watch ve MacBook, 2016 yılında ise 9.7 inç büyüklüğündeki iPad Pro ve iPhone SE duyurulmuştu. 2018 yılında da yeni iPad modelini duyuran Apple, 2019 yılında ise Apple Card, Apple Arcade, Apple News ve Apple TV+ gibi hizmetlerini tüketicilerle buluşturdu.

Özelliklerine gelecek olursa iPhone SE 2’nin 4.7 inç büyüklüğünde ekran, A13 işlemci ve 3 GB RAM ile geleceği iddia ediliyor.

Apple ise konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.