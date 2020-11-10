Çin’de çalışma yasaları, stajyer öğrencileri gece mesaisinde çalıştırılmasına veya fazla mesaiye bırakılmasına izin vermiyor. Öğrenciler, eğitim gördükleri alanların dışındaki alanlarda da çalıştırılamıyor. Apple’ın bu ihlâllerden haberdar olduğu ve harekete geçtiği belirtildi.

İhlaller nedeniyle Pegatron ile çalışmayı askıya alan Apple, yaptığı açıklamada, “Apple olarak Pegatron’u denetlemeye tabi tutuyoruz. Mevcut durumun düzeltilmesi için gerekli aksiyonlar uygulanana kadar Pegatron, Apple’dan yeni bir iş alamayacak. Denetim mekanizmalarımızın etrafından dolaşmaya kadar giden uygulamalardan Pegatron’daki görevliler sorumludur. Programın denetiminden sorumlu yöneticinin işine Pegatron tarafından son verilmiştir. Öğrenci çalıştırma programları için katı bir denetim ve değerlendirme süreci yürütüyoruz. Pegatron süreçle ilgili olarak evraklarda oynama yaparak Apple’a yanlış bilgi vermiştir” dedi.

Apple’ın 2021 model iPhone’ların üretiminde Luxshare Precision Industry Co. ile çalışabileceği söyleniyor.