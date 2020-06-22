Apple, çevrimiçi olarak düzenlediği WWDC20 etkinliğinde iPhone'lar için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 14'ü duyurdu. Widget desteğinden, yeni Apple çeviri uygulamasına kadar birçok özelliği beraberinde getiren iOS 14'ün hangi iPhone'lara geleceği de etkinlik kapsamında açıklandı.

İşte iPhone’ları baştan aşağı yenileyecek olan iOS 14 ile gelecek yenilikler:

Uygulama Kütüphanesi:

Kullanıcılar, iPhone’larına yüklü uygulamalarına, klasörlemelerine gerek kalmadan “App Library” adı verilen bu yeni bölümden erişebilecek. Kullanıcılar, bu özellikle sosyal medya, oyun, alışveriş gibi aradığı kategorideki uygulamaya daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek.

Widget:

Uygulama düzenleme ve klasörlemede olduğu gibi Android kullanıcıların yakından bildiği bir diğer özellik olan Widget’lar (hava durumu, arama çubuğu… )da iPhone’lara gelecek. iOS 14 ile birlikte kullanıcılar Widget ekleyip, iPhone’larının ana erkanlarını özelleştirebilecek.

Resim içinde Resim:

iOS 14 ile gelen bir diğer yenilik olan “Picture in Picture” (resim içinde resim) özelliği ile kullanıcılar bir uygulama içerisindeyken, bu uygulamalarından çıkamalarına gerek kalmadan, başka bir işlemi yapabilecek. Yine Android platformunda halihazırda bulunan bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları da örneğin video izlerken oynatıcılarını otomatik olarak küçültüp, ana ekrana geçebilecekler.

Mesajlar:

iOS 14 ile yenilenen Mesajlar uygulamasına sık iletişim kurulan kişileri ve ileti dizilerini sabitleme, yanlış kişiye mesaj göndermenin önüne geçmek için mesaj yazılmaya başlandığında ilgili kişinin fotoğrafını gösterme, kullanıcıların WhatsApp ve benzeri platformlardan aşina olduğu satır içi ve grup sohbetlerde belirli bir kişiyi etiketleyerek yanıtlama gibi özellikler geliyor.

Siri:

iOS 14 ile birlikte Apple’ın sesli asistanı Siri de yeni özelliklere kavuşuyor. Tasarımı yenilenen Siri, herhangi bir uygulama açıkken bir soru sorulup, aktifleştirdiğinde artık ekranı kaplamayacak, küçük bir Widget belirerek soruyu yanıtlayacak. Ayrıca iOS 14 ile birlikte Siri ile artık sesli mesaj gönderip, ‘dikte’ de kullanılabilecek. Yeni Siri ve sunduğu çeviri uygulaması sayesinde, iki farklı dili konuşan kişiler birbirleri ile iletişim kurabilecek.

İnternetsiz çeviri:

iOS 14 ile birlikte iPhone’lara yeni bir Çeviri (Translate) uygulaması da gelecek. olacak. Başlangıçta Türkçe hariç 11 farklı dili destekleyecek olan yapay zeka destekli uygulama, internete erişimine ihtiyaç duymadan, tamamen çevrimdışı olarak, gerçek zamanlı karşılıklı bir çeviri yapacak.

App Clip:

Apple’ın öneriler altyapısı geliştirilen Haritalar ve yenilenen CarPlay uygulamasının yanısıra iOS 14’n bir diğer yeniliği ise “App Clip” adı verilen küçük uygulamalar. Bu özellikle uygulama indirmeden ilgili servisler anlık olarak kullanılabiliyor. Apple’ın hızlı açılan ve anlık kullanılabilen bu App Clip uygulamalarının boyutu 10 MB altında olacak.

iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

iOS 14 ne zaman çıkacak?

Geliştirici hesabı olanlar için geliştirici betası yayınlandı. iOS 14'ün halka açık betası ise önümüzdeki ay yayınlanacak. İşletim sisteminin final sürümü ise Eylül ayında son kullanıcıyla buluşacak.