Apple, kısa bir süre önce iOS 13.5'i yayınladı. Bu güncelleme Pozlama Bildirimi API'sı ve Face ID yükseltmeleri gibi yeni özellikler getirdi. Şirket, aynı zamanda iOS 13.5'in alt sürümü olan iOS 13.4.1'e verdiği imza yetkisini geri çekti. Bu gelişme, iPhone'ların artık iOS 13.4.1'e geri dönüş yapamayacağı anlamına geliyor.

Eski iOS sürümlerine geri dönmek, jailbreak topluluğundaki kullanıcılar için yaygın bir durum Bazen iOS'un en son sürümüne güncelledikten sonra önemli hatalar yaşayan kullanıcılar için de yararlı olabiliyor. Unutmayın, şu anda iOS 13.5 için bir jailbreak var, bu yüzden yararlanmak için iOS 13.4.1 sürümüne geçmeye gerek yok.

Apple genellikle güvenlik nedeniyle iOS'un en son sürümünde mümkün olduğunca çok kullanıcı istiyor. Çoğu zaman bu, kullanıcıların şu anda mevcut olan en istikrarlı deneyimi elde etmelerini sağlıyor. Apple artık iOS 13.4.1'i imzalamayı bıraktığına göre, hiç kimse iOS 13.5'ten iTunes / Finder aracılığıyla bu sürüme ne yazık ki geçemeyecek.

iOS 13.4.1 ilk olarak FaceTime uygulaması ve Bluetooth bağlantısı ile hataları gidererek Nisan ayı başında piyasaya sürüldü. Geçtiğimiz hafta iOS 13.5 ile değiştirildi, bu da çok daha önemli bir güncelleme oldu.

Şu an, iOS 13.5, iOS'un en son sürümü ve hala Apple tarafından imzalanmakta ve desteklenmekte.

Apple ayrıca eski iPhone'lar ve iPad'ler için iOS 12.4.6'yı imzalamayı durdurdu.



