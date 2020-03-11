Onur Binay/posta.com.tr

Apple’ın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: “Yüzde 70’lik izopropil alkollü veya diğer mikrop öldürücü mendilleri ürününüzün gözeneksiz yüzeylerini temizlemek için, biraz sertçe silerek kullanabilirsiniz. Ekran, klavye veya diğer dış yüzeylerde de bu mendilleri kullanmanızda sakınca yok. Ancak kesinlikle çamaşır suyu kullanmayın. Boşlukların nemlenmemesine dikkat edin. Ürünlerinizi kesinlikle temizlik malzemelerine daldırmayın. Kumaş veya deri yüzeylerde bu temizleyicileri kullanmayın.”

Apple daha önce ürünlerinin temizlenmesi konusunda su dışında bir şeyin kullanılmamasını önermişti.

Teknolojik ürünleri dezenfekte etmenin en güvenli yolu, izopropil alkol kullanmaktan geçiyor. Apple'ın açıklamalarına göre iPhone'ları temizlerken, yüzeylere fazla bastırmamak gerekiyor. Yumuşak bir mikro fiber beze bir miktar izopropil alkol döküp daha sonra cihazı silmek, gerekli temizlik için yeterli olacaktır. Ürünlerinizin ekranına doğrudan bir şey sıkmamanızda ve kağıt havlu kullanmamanızda da fayda var. Zira kağıt havlu da ekran üzerinde küçük aşınmalara sebep olabiliyor. Telefonunuzu temizledikten sonra ellerinizi yıkamayı da unutmayın.







