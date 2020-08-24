Apple, İsrailli yapay zeka firmasını sessiz sedasız satın aldı
Apple yapay zeka alanında yeni bir satın almaya daha imza attı. Cupertinolu şirket, İsrail'de kurulan yapay zeka start-up'ını sessiz sedasız satın aldı.
24 Ağustos 2020, Pazartesi 14:35 Son Güncelleme:
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Middle East Monitor'da yer alan habere göre, Apple, Camerai isimli İsrail merkezli bir start-up'ı bünyesine kattı. Şirketin Camerai'yı satın alması hakkında hiçbir duyuru yapmadığının altı çizildi.
'Apple'dan gizli satın alma' başlığı ile çıkan habere göre, şirket Camerai'yı iPhone'ların kameralarını geliştirmek için kullanacak.
Zira söz konusu teknoloji sayesinde kameralar yapay zeka desteği ile fotoğraflanmak istenen bölgeyi daha iyi tarayabilecek.
Satın alma sonrası 2014'te kurulan start-up'ta görev yapan araştırmacıların Apple'ın AR-GE departmanına transfer edildiği belirtiliyor.
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