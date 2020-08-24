Apple, İsrailli yapay zeka firmasını sessiz sedasız satın aldı

Middle East Monitor'da yer alan habere göre, Apple, Camerai isimli İsrail merkezli bir start-up'ı bünyesine kattı. Şirketin Camerai'yı satın alması hakkında hiçbir duyuru yapmadığının altı çizildi.

'Apple'dan gizli satın alma' başlığı ile çıkan habere göre, şirket Camerai'yı iPhone'ların kameralarını geliştirmek için kullanacak.

Zira söz konusu teknoloji sayesinde kameralar yapay zeka desteği ile fotoğraflanmak istenen bölgeyi daha iyi tarayabilecek.

Satın alma sonrası 2014'te kurulan start-up'ta görev yapan araştırmacıların Apple'ın AR-GE departmanına transfer edildiği belirtiliyor.