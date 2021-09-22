Şu anda Apple, Kanada’da iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max dahil olmak üzere çeşitli yenilenmiş modellerin satışını yapıyor.

Yenilenmiş bir iPhone satın aldığınızda telefon, yeni bir pil, dış kapak ve bir yıllık garanti ile geliyor. Tüm yenilenmiş iPhone'lar ücretsiz teslimatla teslim ediliyor ve farkı testlerden geçiyor. Değiştirilen tüm parçalar orijinal Apple parçaları ve telefonlar da temizleniyor. Hatta Apple'ın lightning kablosu da dahil olmak üzere aksesuarlar da yepyeni bir kutuda veriliyor.

Bahsedilen modeller, çeşitli renk ve depolama seçenekleriyle mevcut ve tüm telefonlar SIM kilitsiz olarak geliyor.







