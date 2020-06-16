Apple katlanabilir ekranlı bir iPhone üzerinde çalışıyor

iPhone ile Apple, cep telefonlarında devrim yaratarak cep telefonlarını mini bilgisayarlara dönüştürdü. Katlanabilir telefonlar ise bir sonraki büyük şey gibi görünüyor. Apple şu ana kadar piyasaya sürmemiş olsa da, çok sayıda patent başvurusu şirketin aktif olarak bunlardan biri üzerinde çalıştığını gösteriyor. Apple'a yakın kaynakları olduğunu belirten olan Jon Prosser, katlanabilir bir iPhone’u görmek için uzun süre beklemeyeceğimizi söyledi.

Prosser, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda katlanabilir ekranlı iPhone ile ilgili detaylı bilgi vermedi.

Apple genellikle ürünleri piyasaya sürmek için acele eden bir üretici değil ve sunduğu patentlere göre, bükme işleminin ekranın bütünlüğünden ödün vermemesini sağlamak istiyor. Samsung'un katlanabilir ekranlı ilk telefonu Galaxy Fold, yaşanan sorunlar nedeniyle istenilen popülariteye bir türlü ulaşamamıştı.

Alfred Üniversitesi profesörlerinden William LaCourse, 2020'nin ilk günlerinde yaptığı açıklamalarla katlanabilir ekranlı bir iPhone'un 12 ila 18 ay içerisinde piyasaya sürülebileceğini söylemişti. Bu açıklamalarını Corning'e dayandıran LaCourse, Gorilla Glass üreticisinin 2020 yılının sonlarında önemli bir gelişmeye imza atacağını ve katlanabilir telefonlar için yeni nesil camlar üreteceğini söylemişti.



