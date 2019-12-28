Apple, kendi ekranlarını üretmek için fabrika satın alabilir

Onur Binay/posta.com.tr

JDI, LCD'de uzmanlaşmış bir şirket, aynı zamanda birçok iPhone'un merkezinde yer alan teknolojiler de üretti. Bununla birlikte, iPhone X'den bu yana Apple, OLED'e kayıyor ve son söylentiler, 2020 iPhone'ların tamamen OLED olacağını gösteriyor.

Bu, JDI'ın siparişlerini de daralttı. Şirket, Sony, Toshiba ve Hitachi şirketleri 2012 yılında LCD bölümlerini tek bir varlık altına toplayınca kurulmuştu. Şimdi ise JDI, Hakusan fabrikasını satmak üzere Apple ve Sharp ile görüşme yapıyor.

Anlaşmaya göre, satın alımın 730 milyon dolar ila 820 milyon dolar arasında olması bekleniyor. Hakusan, JDI’ın en büyük fabrikaları arasında yer alıyor ve aslında Apple da bu fabrikanın kurucuları arasında bulunuyor. Tesis, 2016 yılında üretime başlamıştı ve Apple, tesisi kurmak için yaklaşık 730 milyon dolar harcamıştı.

Tesis, 2016'nın sonunda üretime başladı, Apple tesisi inşa etmek için yaklaşık 80 milyar yen ödemişti. 2016 yılında raporlar, şirketin Panasonic ve Sony'nin işlerini birleştirerek oluşturulmuş bir Japon panel üreticisi satın almak da dahil olmak üzere OLED üretiminde genişleme yollarını araştırdığını öne sürdü .

Japan Display potansiyel bir anlaşma hakkında herhangi bir karara varıldığını reddetti. Aynı zamanda JDI’ın Hakusan tesislerini nasıl kullanacağına yönelik her seçeneği de gözden geçirdiklerini, ancak herhangi bir karar verilmediğini belirtti.

2017 de çıkan haberlerde ise Apple’ın kendi OLED üretim tesisini kurduğunu ancak bu tesisin seri üretim için kurulmadığı, üretim yöntemleri geliştirmek için kurulduğu söylenmişti.











