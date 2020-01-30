Apple, kısa süre sonra 6 adet yeni ürün tanıtabilir

Onur Binay/posta.com.tr

Apple, bu yıl ikisi uygun fiyatlı olmak üzere toplam altı farklı iPhone tanıtmayı planladığını sizlere daha önce aktarmıştık. TF Securities analisti Ming-Chi Kuo ise Apple’ın yeni yıldaki diğer planlarından bahsetti. Kuo’ya göre şirketin bu yıl tanıtacağı başlıca cihazlar 4.7 inç LCD ekranlı iPhone, iPad Pro, MacBook Pro/Air, kablosuz şarj pedi, AirTags ve üst seviye bir Bluetooth kulaklık olacak.

AirTags, iOS 13.2'nin kaynak kodları arasında ortaya çıkmıştı.

AirTags, kaybolan cihazları bulmak için kullanılabilen Bluetooth bağlantılı küçük cihazlar olarak geçiyor. Kuo, söz konusu cihazın Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini destekleyeceğini ve muhtemelen Bluetooth LE ile Wi-Fi özellikli cihazlardan daha doğru olacağını de belirtti.

iPhone 12 serisinin bir parçası olması beklenen cihazlardan dördü, OLED ekranla gelecek. Orijinal iPhone SE'nin halefi olarak piyasaya sürülmesi beklenen diğer iki model ise LCD ekrana sahip olacak. Kuo daha önce yaptığı açıklamada, uygun fiyatlı iPhone modellerinin fiyatının 399 dolardan başlayacağını iddia etmşti.











