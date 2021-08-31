Apple, klasik müzik yayını yapan Primephonic’i satın aldı

Apple’ın Primephonic’i satın almasından kısa süre sonra platform, yeni kullanıcı kabul etmeyi durdurdu. Apple’ın klasik müzik uygulamasının ise 2022 yılında kullanıcıya sunulması bekleniyor.

Primephonic, 3 yıl önce başlatılmış bir start-up projesiydi. Sadece klasik müzik yayını yapan kendine has içeriklere de sahip olan platform, yakın zamanda Apple tarafından satın alındı. Primephonic, Apple’a dahil olduktan sonra, “Bir start-up projesi olarak, klasik müzik dinleyenlerin büyük çoğunluğuna ulaşamıyoruz; özellikle de başka müzik türlerini de dinleyenlere. Bu yüzden hedefimize ulaşmak için bütün müzik türlerini kapsayan ve bizim klasik müzik sevgimizi de paylaşan, lider bir yayın platformuyla ortaklık etmekte karar kıldık” dedi.

Primephonic'in özel içerikleri bundan sonra Apple Music’e entegre edilecek. Primephonic’te aktif aboneliğe sahip olan kullanıcılar, 6 aylık ek ücretsiz Apple Music kullanımı için kod da alabilecek.