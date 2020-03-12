Apple koronavirüs nedeniyle İtalya’daki mağazalarını kapattı

Bloomberg’in haberine göre, Apple’ın İtalya web sitesinde yapılan bir duyuruyla birlikte mağazaların kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Aslında mağazaların kapatıldığı bilgisinin paylaşılması durumun resmiyete dökülmesi anlamına geliyor. Çünkü İtalya, 9 Mart tarihi itibarıyla genel bir tecrit durumu yaşıyor. Mağazalar kapalı durumda bulunuyor.

Apple, mağazaların ne zaman yeniden açılacağını henüz duyurmadı. Sadece mağazaların ilerideki bir tarihe kadar kapalı kalacağını söyledi. İtalya’nın genel tecrit durumu 3 Nisan tarihine kadar devam edecek. Mağazalar kapalı durumdayken, Apple müşterilerini hem telefon hem de web tabanlı müşteri desteği için destek sitesine yönlendiriyor.

İtalya mağazalarının kapatılması, Apple’ın perakende mağazalarının koronavirüs nedeniyle ikinci kez büyük çapta kapanması anlamına geliyor. Şirket geçen ay da Çin’deki tüm mağazalarını kapatmıştı. Ancak bu hafta itibarıyla Çin’deki dört mağaza açık durumda bulunuyor.