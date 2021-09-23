Bilim & Teknoloji Apple kullanıcıları iOS 15'e geçmek için hızlı davranmıyor

Apple kullanıcıları iOS 15'e geçmek için hızlı davranmıyor

Bilim & Teknoloji

Apple kullanıcıları iOS 15'e geçmek için hızlı davranmıyor

Analiz şirketi Mixpanel’in bir raporuna göre, iOS kullanıcılarının yaklaşık %8.5’i iOS 15’i yükledi. Karşılaştırma için iOS 14, yayınlandığı aynı zaman diliminde iOS kullanıcılarının %14,5’i tarafından yüklenmişti.

23 Eylül 2021, Perşembe 15:04 Son Güncelleme:
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Analiz şirketi Mixpanel'in raporuna göre, iOS 15'in kullanım oranı henüz yüzde 8.5 seviyesinde. Geçen yıl ilk 48 saatte Apple cihaz sahiplerinin yüzde 14.5'i iOS 14'e geçmişti.

Yeni mobil işletim sisteminin düşük seviyede kalması iOS 15 için duyurulan bazı özelliklerin ertelenmesine bağlanabilir. FaceTime görüşmelerinde kişilerin arkadaşlarıyla eş zamanlı olarak film izlemesi veya SharePlay özelliği gibi.

Apple kısa süre önce iOS 14'te kalmak isteyen iPhone kullanıcılarının önemli güvenlik güncellemelerini almaya devam edeceğini duyurmuştu. Muhtemelen bu da iOS 15'in yüklenme hızına etkide bulundu.


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