Apple iOS 14.5 ile en çok beklenen Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğini yayınladı. Bu özellik, temelde kullanıcılara bazı uygulamalar tarafından etkinliklerinin izlenmesini devre dışı bırakma veya tercih etme izni veriyor. Facebook gibi uygulamalar, kullanıcıların, hangi konuların ilgisini çektiğini anlamak ve ardından bu ilgi alanlarına göre reklamlar koymak için uygulama dışındaki kullanıcıların etkinliklerini izlemek için bu özelliği kullandı. Sadece Facebook değil, diğer birçok uygulama da bundan dolayı zarar görebilir.

Birçok uygulama geliştiricisi, uygulamanın faaliyetlerini takip etmesine izin verirlerse kullanıcılarına ödüller sunarak temelde rüşvet veriyor. Apple, Human Interface Guidelines konusuna bir güncelleme getirdi ve uygulama geliştiricilerini bununla ilgili uyardı.

Apple, böyle bir şeyi kaldırmaya çalışacak herhangi bir uygulamayı yasaklayacağını veya reddedeceğini söyledi. Şirket, piyasadaki her uygulamanın bu özelliğin ciddiyetini anladığından emin olmak istiyor.

Bununla birlikte Apple, yönergeyi güncellerken, 'Kullanıcı Verilerine Erişim' adlı yeni bir bölümde, tasarım politikalarına, kullanıcılarından kişisel verilerine erişim izni isterken tüm uygulamaların bilmesi gereken yeni bilgiler ekledi.

Apple, tüm uygulama geliştiricilerine, kullanıcılarından tazminat karşılığında uygulamalara izin vermelerini isteyemeyeceklerini ve onları takip etmek için herhangi bir izin vermezlerse uygulamalarını kullanmamalarına izin veremeyeceklerini bildirdi.

Kimi uygulama geliştiricileri, özelliği etkisiz hale getirmek için kullanıcılarına 'Verilerini takip etmemize izin ver, 100 dolarlık hediye çeki kazan' gibi uyarı mesajları yayınlamaya başladı. Apple, uygulamaların bu şekilde özel fırsatlar sunarak izin isteyemeyeceğini belirtti. Buna göre uygulamalar, kullanıcılara verilerini neden takip etmek ve kullanmak istediklerini açıkça belirtmeli.