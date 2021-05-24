Apple Kurucu Ortağı Steve Wozniak’a dava şoku

Apple'ın kurucu ortaklarından biri olan Steve Wozniak, 2017'de başlattığı teknoloji okulu projesi yüzünden davalık oldu.

ABD’li iş profesörü Ralph Reilly, kendisinin ve Wozniak'ın bir “teknoloji üniversitesi” kurmayı kabul ettiğini ve 2011'de el sıkışarak anlaşmayı imzaladığını iddia ediyor. Eğitim platformu, yetişkinlere bilgisayar ve diğer teknik becerileri öğretmeyi amaçlıyordu.

Ancak Reilly, Gizmodo ve Insider tarafından incelenen mahkeme dosyalarında, ortaklığın hiçbir zaman ortaya çıkmadığını söyledi. Wozniak, kod öğrenme firması Coder Camps ile ortaklık kurduktan sonra 2017'de Woz U adı altında neredeyse aynı fikri piyasaya sürdü. Mahkeme dosyalarına göre Reilly, e-posta yoluyla Wozniak'a ulaşarak girişimin bir parçası olmayı istedi.

Reilly o sırada, "Size bu fikirle ilk yaklaştığımda Woz Institute of Technology için tam olarak öngördüğüm şey buydu" diye yazdı.

Insider, Reilly'nin fikrini ilk olarak Eylül 2010'da e-posta yoluyla kendisine ilettiğini bildirdi.

İddiaların sahibi olan işletme profesörü, fikrin sahibi olduğunu söyleyerek 1 milyon dolar tazminat istiyor. Reilly, 2013 yılında Woz Institute of Technology adında sahte bir internet sitesi oluşturduğunu ama Wozniak’ın menajeri Ken Hardesty‘nin onunla iletişime geçerek siteyi kapatmasını ve Woz ile iletişime geçmesini istediğini söylediğini de belirtti.