Apple lansmanında neler tanıtılacak?

Apple'ın bugün düzenlenecek lansmanı için geri sayım başladı. Şirket bu akşam yeni ürünlerini ve servislerini görücüye çıkarak. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek olan lansman TSİ 20.00'da başlayacak.

APPLE LANSMANINDA HANGİ ÜRÜNLER TANITILACAK?

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, lansmanda yeni iPad Pro ve AirTags modellerini tanıtılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde gelen bir sızıntı ile söz konusu modellerin ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Apple, kullanıcılarının karşısına iki adet iPad modeli ve bir adet iPad Mini ile çıkabilir.

iPad Pro kanadında opsiyonlar 12.9 ve 11 inç olurken iPad Mini'nin boyutlarında değişikliğe gidilecek.

Daha önce 7.9 inçlik ekran ile karşımıza çıkan iPad Mini yeni versiyonunda 8.4 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak.