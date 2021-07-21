Apple M1 için Adobe Premiere Pro desteği resmi olarak açıklandı

Apple, geçtiğimiz kasım ayında M1 çipli bilgisayarlarını piyasaya sürdü. Ancak bu işlemcilerin, Intel işlemcili makinelere kıyasla bazı programlar için güncellenme alması gerekiyordu. Adobe de uygulamaları için güncellemeleri hızlı bir şekilde sunmaya başladı. Lightroom M1 aralıkta, Photoshop M1 martta ve M1 için Lightroom Classic, Illustrator ve InDesign sürümleri haziranda dağıtıldı. Adobe Character Animator ve Media Encoder da kısa süre önce M1 desteği aldı.

Adobe, uygulamada yüzde 50 oranında daha hızlı başlatmadan, yüzde 77 oranında daha hızlı düzenlemeye kadar hız artışları olduğunu söylüyor.

Premiere Pro, temmuz sürümünde başka bazı özellik güncellemeleri de alıyor. Daha önce beta sürümünde olan ve otomatik olarak bir video dökümü oluşturabilen konuşmadan metne çeviri özelliği. Ayrıca, bu metnin videonuzda nasıl görüntülenebileceğini ayarlamanıza olanak tanıyan yeni bir altyazı özelleştirme özelliği de var.