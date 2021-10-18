Apple M1 Pro ve M1 Max çiplerini tanıttı

M1 Pro ve M1 Max, system-on-a-chip (SoC) mimarisini ilk kez profesyonel sistemlere getiriyor. Çipler; hızlı birleşik bellek, sektör lideri watt başına performans ve olağanüstü güç verimliliğinin yanı sıra daha yüksek bellek bant genişliği ve kapasite özellikleriyle geliyor. M1 Pro, 32 GB’a kadar birleşik bellek desteğiyle 200 GBps’ye kadar bellek bant genişliği sunuyor. M1 Max ise M1 Pro’dan 2 kat ve M1’den yaklaşık 6 kat daha yüksek olan 400 GBps’ye kadar bellek bant genişliğine ve 64 GB’a kadar birleşik bellek desteğine sahip. En yeni dizüstü PC’lerde bile en fazla 16 GB grafik belleği yer alırken, bu kadar yüksek miktarda belleğe sahip olmak daha önce bir dizüstü bilgisayarda sağlanması hayal bile edilemeyen, grafiklerin yoğun olarak kullanıldığı iş akışlarının üstesinden gelmeye olanak tanıyor. M1 Pro ve M1 Max’in verimli mimarisi, MacBook Pro ister prize takılı ister pil gücüyle çalışıyor olsun, çiplerin aynı seviyede performans sunduğu anlamına geliyor. M1 Pro ve M1 Max, aynı zamanda profesyonel video işleme için özel ProRes hızlandırıcılarına sahip gelişmiş Media Engine’lar ile birlikte geliyor. M1 Pro ve M1 Max, açık arayla Apple’ın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü çipler.

5 nanometre üretim teknolojisinden yararlanan M1 Pro, M1’deki transistör sayısının 2 katından fazlasına ulaşarak 33,7 milyar transistör sunuyor. Sekiz adet yüksek performans çekirdeği ve iki adet yüksek verimlilik çekirdeğine sahip yeni 10 çekirdekli CPU, M1’e göre yüzde 70’e kadar daha hızlı ve bu sayede inanılmaz bir profesyonel CPU performansı sergiliyor. En yeni 8 çekirdekli dizüstü PC çipiyle karşılaştırıldığında, M1 Pro aynı güç seviyesinde 1,7 kata kadar daha fazla CPU performansı sunuyor. PC çipinin en yüksek performansına ise yüzde 70’e kadar daha az güç sarf ederek ulaşabiliyor. M1 Pro ile yüksek çözünürlüklü fotoğrafları düzenleme gibi en zorlu işlerin bile üstesinden kolaylıkla geliniyor.

M1 Pro’nun 16 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU’su M1’e göre 2 kata, en yeni 8 çekirdekli dizüstü PC çipinde bulunan entegre grafik teknolojisine göre ise 7 kata kadar daha hızlı.1 Dizüstü PC’lerde kullanılan güçlü bir bağımsız GPU ile karşılaştırıldığında, M1 Pro yüzde 70’e kadar daha az güç sarf ederek daha fazla performans sunuyor.Ayrıca M1 Pro, 200 GBps’ye kadar bellek bant genişliğine sahip 32 GB’a kadar hızlı birleşik bellekle yapılandırılabiliyor. Böylece 3D sanatçıları ve oyun geliştiricileri gibi kreatif işlerle uğraşan kişiler hareket halindeyken şimdiye kadar mümkün olmayan birçok şeyi yapabiliyor.

M1 Max profesyonel dizüstü bilgisayarlar için en güçlü çip

M1 Pro ile aynı güçlü 10 çekirdekli CPU’ya sahip olan M1 Max, 32 çekirdekli etkileyici GPU’su ile M1 çipe kıyasla 4 kata kadar daha hızlı grafik performansı sunuyor. M1 Pro’ya göre yüzde 70, M1’e göre ise 3,5 kat daha fazla transistöre sahip olan M1 Max, 57 milyar transistörüyle bugüne kadar geliştirdiğimiz en büyük çip. Ayrıca GPU, kompakt bir profesyonel dizüstü PC’deki üst düzey GPU’lara benzer bir performansı yüzde 40’a kadar daha az güç harcayarak sunuyor. En büyük dizüstü PC’lerdeki en üst düzey GPU’ların performansına benzer bir performansı ise 100 watt’a kadar daha az güç sarf ederek sağlıyor.2 Böylece yeni MacBook Pro’da daha az ısı üretiliyor, fanlar sessiz bir şekilde ve daha az çalışıyor ve mükemmel bir pil ömrü sunuluyor. M1 Max grafiklerin yoğun olarak kullanıldığı iş akışlarında çığır açıyor. Örneğin, Final Cut Pro’da karmaşık zaman çizelgesi render işlemleri, bir önceki nesil 13 inç MacBook Pro’ya göre 13 kata kadar daha hızlı gerçekleştiriliyor.

M1 Max, bileşenler arasında daha yüksek bant genişlikli bağlantılara sahip ve M1 Pro’nun bellek arayüzünü ikiye katlayarak yaklaşık 400 GBps’ye ulaştırıyor veya M1’in bellek bant genişliğinin yaklaşık 6 kat fazlasını sunuyor. Bu sayede M1 Max, 64 GB’a kadar hızlı birleşik bellek ile yapılandırılabiliyor. Benzersiz performansıyla M1 Max, bugüne kadar profesyonel bir dizüstü bilgisayar için geliştirilmiş en güçlü çip.

M1 Pro ve M1 Max, video işlemeyi hızlandırırken pil ömrünü en üst düzeye çıkaran Apple tasarımı bir Media Engine’a sahip. M1 Pro’da bulunan ProRes profesyonel video codec’i için özel hızlandırma özelliği, çok az güç sarf ederek birden çok yüksek kaliteli 4K ve 8K ProRes video akışının oynatılmasına olanak sağlıyor. M1 Max bununla da kalmıyor ve M1 Pro’ya göre 2 kata kadar daha hızlı video kodlama olanağı ve iki adet ProRes hızlandırıcı sunuyor. M1 Max sayesinde yeni MacBook Pro, Compressor’da ProRes video kod dönüştürme işlemini bir önceki nesil 16 inç MacBook Pro’ya göre 10 kata kadar daha hızlı yapabiliyor.